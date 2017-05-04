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4 мая 2017, 17:24



На Таймыре готовятся к проведению Международного турнира по керлингу среди женщин CCT Arctic Cup - 2017.

На совещании обсудили техническое обеспечение и оформление ледовой арены, закупку необходимого оборудования, вопросы очистки территории города от снега, подготовки волонтеров, организации встреч спортсменов со школьниками, информационное обеспечение соревнований. Подробно остановились на организации культурно-массовых мероприятий – подготовке экскурсионной программы для участников турнира и туристов, работе этностойбища и уличных развлекательных площадок, которые будут организованы для жителей и гостей Дудинки в дни проведения турнира. Международный турнир по керлингу среди женщин CCT Arctic Cup - 2017 пройдет в г. Дудинке с 19 по 21 мая на ледовой арене «Таймыр». Участие в нем примут две сильнейшие женские сборные команды России, сборная Красноярского края, а также команды из США, Швеции. Швейцарии, Финляндии, Канады. Официальное открытие турнира состоится 20 мая, финальные матчи и церемония награждения – 21 мая.

Просмотров:155 Вопросы подготовки к турниру обсудили на рабочем совещании при главе муниципального района Сергее Ткаченко. Участие в совещании принял глава города Дудинки Юрий Гурин, специалисты районной и городской администраций, представители учреждений культуры, образования, спорта и здравоохранения, а также отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району и индивидуальные предприниматели, сообщает пресс-служба Таймырского муниципального района.На совещании обсудили техническое обеспечение и оформление ледовой арены, закупку необходимого оборудования, вопросы очистки территории города от снега, подготовки волонтеров, организации встреч спортсменов со школьниками, информационное обеспечение соревнований. Подробно остановились на организации культурно-массовых мероприятий – подготовке экскурсионной программы для участников турнира и туристов, работе этностойбища и уличных развлекательных площадок, которые будут организованы для жителей и гостей Дудинки в дни проведения турнира.Международный турнир по керлингу среди женщин CCT Arctic Cup - 2017 пройдет в г. Дудинке с 19 по 21 мая на ледовой арене «Таймыр». Участие в нем примут две сильнейшие женские сборные команды России, сборная Красноярского края, а также команды из США, Швеции. Швейцарии, Финляндии, Канады.Официальное открытие турнира состоится 20 мая, финальные матчи и церемония награждения – 21 мая.