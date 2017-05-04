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4 мая 2017, 18:01



Чтим и помним! В Норильске воспитанники и педагоги детского сада № 86 «Брусничка» присоединились к Всенародной акции «Бессмертный полк».

«Когда-то наши матери, отцы, бабушки и деды поведали нам о тех неспокойных временах. И мы, еще маленькие, слушали рассказы, учили стихи и шли с гвоздиками к Вечному огню, теперь и мы продолжаем добрую традицию, и долг наш - сохранить память о ветеранах на века».

Просмотров:153 С портретами родственников – участников войны они прошли парадом на литературно-спортивном празднике «Мы – наследники Победы», поделились историями о своих фронтовиках. После праздника воспитатели Людмила Дудкина и Залина Черкасова организовали выставку в холлах детского сада и рассказали ребятишкам, как важно знать историю и помнить своих героев.«Когда-то наши матери, отцы, бабушки и деды поведали нам о тех неспокойных временах. И мы, еще маленькие, слушали рассказы, учили стихи и шли с гвоздиками к Вечному огню, теперь и мы продолжаем добрую традицию, и долг наш - сохранить память о ветеранах на века».