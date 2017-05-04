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4 мая 2017, 18:15



«Дети – детям»! В Норильске состоялся благотворительный концерт, организованный в рамках конкурса городов России «Семья и город – растем вместе».

При входе в зрительный зал участники норильской лиги КВН организовали творческий интерактив. Все желающие могли загадать заветное желание, завязав ленточку на «Дереве счастья». С удовольствием ребята участвовали и в создании «Города Радости», наклеивая на стенды шаблоны домов, деревьев, цветов, людей, а потом фотографировались на его фоне. В концертной программе приняли участие детские танцевальные коллективы городского Центра культуры: образцовый самодеятельный коллектив - ансамбль современного эстрадного танца «Шкода» и народный самодеятельный коллектив - ансамбль современного эстрадного танца «Фристайл». Юные танцоры подарили гостям яркие незабываемые минуты в мире танца, а зрители наградили выступающих бурными аплодисментами. В завершение концертной программы каждый юный зритель забрал с собой воздушный шарик - частичку этого доброго праздника, которой при желании можно поделиться со своим другом.

Просмотров:138 Концерт для детей с ОВЗ, детей-инвалидов, учащихся из школы-интерната № 2 и школы-интерната VIII вида состоялся в Большом зале городского Центра культуры. В фойе выставочного зала и в Зеленом фойе были организованы мастер-классы, на которых дети-участники творческих коллективов и объединений поделились со своими сверстниками приобретенными на занятиях навыками. Мальчишки и девчонки с большим удовольствием рисовали песком, разучивали базовые танцевальные движения в стиле хип-хоп и даже смогли на время стать настоящими кукловодами.При входе в зрительный зал участники норильской лиги КВН организовали творческий интерактив. Все желающие могли загадать заветное желание, завязав ленточку на «Дереве счастья». С удовольствием ребята участвовали и в создании «Города Радости», наклеивая на стенды шаблоны домов, деревьев, цветов, людей, а потом фотографировались на его фоне.В концертной программе приняли участие детские танцевальные коллективы городского Центра культуры: образцовый самодеятельный коллектив - ансамбль современного эстрадного танца «Шкода» и народный самодеятельный коллектив - ансамбль современного эстрадного танца «Фристайл». Юные танцоры подарили гостям яркие незабываемые минуты в мире танца, а зрители наградили выступающих бурными аплодисментами.В завершение концертной программы каждый юный зритель забрал с собой воздушный шарик - частичку этого доброго праздника, которой при желании можно поделиться со своим другом.