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4 мая 2017, 18:25



Два года и восемь месяцев лишения свободы. Таков приговор вынес суд виновнику ДТП, в котором погиб человек.

Как выяснили сотрудники полиции, 19-летний молодой человек, находившийся за рулем автомобиля «Рено Логан», был приятелем погибшего и сел за руль, не имея прав на управление транспортным средством. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. На основании доказательств, собранных следователями, виновнику аварии был вынесен обвинительный приговор. Судом ему назначено наказание в виде 2 лет и 8 месяцев лишения свободы.

Просмотров:183 Водитель автомобиля «Рено Логан» в октябре 2016 года на 23-м километре автодороги Норильск-Алыкель, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автобусом «Мерседес». В результате 19-летний пассажир иномарки скончался на месте происшествия, пассажиры автобуса не пострадали.Как выяснили сотрудники полиции, 19-летний молодой человек, находившийся за рулем автомобиля «Рено Логан», был приятелем погибшего и сел за руль, не имея прав на управление транспортным средством.Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.На основании доказательств, собранных следователями, виновнику аварии был вынесен обвинительный приговор. Судом ему назначено наказание в виде 2 лет и 8 месяцев лишения свободы.