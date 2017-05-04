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4 мая 2017, 18:32



На шесть с половиной лет лишился свободы житель Норильска за сбыт и хранение наркотиков.

Злоумышленник был задержан. В ходе обыска в его жилище оперативники изъяли приобретенное им ранее наркотическое средство синтетического происхождения. По данным фактам возбуждены, расследованы и направлены в суд уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 228.1. «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере» и ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере». Злоумышленник предстал перед судом. В его отношении вынесен обвинительный приговор – 6,5 лет лишения свободы.

Просмотров:153 В ноябре 2016 года во время проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали ранее судимого 35-летнего местного жителя. Полицейские установили, что посредством сети интернет с последующей закладой в тайнике мужчина приобрел наркотическое средство весом более восьми граммов. Уже через два часа он реализовал разовую дозу наркотика мужчине, работавшему с сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков в рамках оперативного мероприятия «Проверочная закупка», сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Злоумышленник был задержан. В ходе обыска в его жилище оперативники изъяли приобретенное им ранее наркотическое средство синтетического происхождения.По данным фактам возбуждены, расследованы и направлены в суд уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 228.1. «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере» и ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере».Злоумышленник предстал перед судом. В его отношении вынесен обвинительный приговор – 6,5 лет лишения свободы.