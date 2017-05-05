Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 мая 2017, 12:35



В Норильске действует штормовое предупреждение, школьникам объявлена актировка, аэропорт работает по фактической погоде.

По сообщению управления по делам ГО и ЧС и по прогнозам синоптиков, сегодня днем ожидается небольшой снег, в горных районах низовая метель. Ветер южный, будет дуть со скоростью 9–14 м/с, порывы – 15–20 м/с, в горных районах – до 20–25 м/с. Температура воздуха днем составит от одного градуса тепла до четырех градусов мороза. Видимость на дорогах составит от двух до четырех километров. В связи с неблагоприятными погодными условиями школьникам по усмотрению родителей разрешается не посещать занятия. Норильский аэропорт работает по фактической погоде из-за бокового ветра. На полдень в аэропорту было задержано восемь рейсов. Дорога от Дудинки до аэропорта закрыта для легкового автотранспорта.

Просмотров:100 Штормовое предупреждение было объявлено в Норильске накануне в 19.00 в связи с усилением ветра и сохраняется по настоящее время.По сообщению управления по делам ГО и ЧС и по прогнозам синоптиков, сегодня днем ожидается небольшой снег, в горных районах низовая метель. Ветер южный, будет дуть со скоростью 9–14 м/с, порывы – 15–20 м/с, в горных районах – до 20–25 м/с. Температура воздуха днем составит от одного градуса тепла до четырех градусов мороза. Видимость на дорогах составит от двух до четырех километров.В связи с неблагоприятными погодными условиями школьникам по усмотрению родителей разрешается не посещать занятия.Норильский аэропорт работает по фактической погоде из-за бокового ветра. На полдень в аэропорту было задержано восемь рейсов.Дорога от Дудинки до аэропорта закрыта для легкового автотранспорта.