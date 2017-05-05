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5 мая 2017, 12:53



«Чтобы помнили!» - акция под таким названием, приуроченная к 72-й годовщине Великой Победы, состоится в Публичной библиотеке 9 мая.



Просмотров:81 На мероприятии норильчан ждут самые патриотичные мастер-классы для детей и взрослых, путешествие в военное время в ходе исторического часа «Горькая правда Михаила Шолохова», интеллектуальное лото, военные видеоигры в компьютерном классе и, конечно же, самая вкусная каша в финале встречи. Всех желающих ждут на Ленинском проспекте, 20а, в 14.00. Вход свободный. Вся дополнительная информация по телефону 46-13-41.