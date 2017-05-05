Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 мая 2017, 13:04



В День Победы часть улиц Норильска будет перекрыта для движения автомобильного транспорта.

улица Богдана Хмельницкого на участке от улицы 50 лет Октября до улицы Пушкина закроют для движения автотранспорта с 7.00 до 15.00 часов; улица Кирова на участке от улицы 50 лет Октября до пересечения с улицей Пушкина - с 7.00 до 15.00 часов; улица Севастопольская - с 7.00 до 18.00 часов; улица Пушкина - на участке от площади Гвардейской до улицы Кирова станет пешеходной с 7.00 до 15.00 часов. В Кайеркане улица Надеждинская на участке от дома № 1 до дома № 11 будет перекрыта с 11.00 до 16:00 часов; улицу Шахтерскую на участке от Школьной до Надеждинской закроют с 11.00 до 18.00 часов; улицу Школьную перекроют на участке от дома № 19 до улицы Шахтерской с 11.00 часов до 16.00 часов. В Талнахе прекратится движение транспорта по улице Таймырской на участке от дома № 17 по улице Строителей (КДЦ им. Высоцкого) до пересечения с улицей Диксона с 11.30 минут до 16.00 часов; по улице Диксона на участке от Маслова,1 (МОУ СОШ № 20) до пересечения с улицей Спортивной с 11.30 минут до 16.00 часов.

Просмотров:79 В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, 9 мая Ленинский проспект в Норильске будет перекрыт с 8.00 до 20.00 часов;улица Богдана Хмельницкого на участке от улицы 50 лет Октября до улицы Пушкина закроют для движения автотранспорта с 7.00 до 15.00 часов;улица Кирова на участке от улицы 50 лет Октября до пересечения с улицей Пушкина - с 7.00 до 15.00 часов;улица Севастопольская - с 7.00 до 18.00 часов; улица Пушкина - на участке от площади Гвардейской до улицы Кирова станет пешеходной с 7.00 до 15.00 часов.В Кайеркане улица Надеждинская на участке от дома № 1 до дома № 11 будет перекрыта с 11.00 до 16:00 часов;улицу Шахтерскую на участке от Школьной до Надеждинской закроют с 11.00 до 18.00 часов;улицу Школьную перекроют на участке от дома № 19 до улицы Шахтерской с 11.00 часов до 16.00 часов.В Талнахе прекратится движение транспорта по улице Таймырской на участке от дома № 17 по улице Строителей (КДЦ им. Высоцкого) до пересечения с улицей Диксона с 11.30 минут до 16.00 часов;по улице Диксона на участке от Маслова,1 (МОУ СОШ № 20) до пересечения с улицей Спортивной с 11.30 минут до 16.00 часов.