Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 мая 2017, 13:50



«Дороги судьбы – дороги Победы!». В детском саду № 71 «Антошка» прошел концерт в честь ветеранов ВОВ.

Как посыл к миру, как назидание взрослым, которые развязывают войны, стало стихотворение «Голубь Мира» от семьи Дурасовых. Ветераны со слезами на глазах благодарили детишек за доставленную им радость и пожелали детям и взрослым счастья, здоровья и ясного мирного неба. Финальная песня «День Победы» и минута молчания объединила всех участников праздничной встречи.

Просмотров:66 Ребята, родители и педагоги собрались вместе, чтобы принять у себя в саду замечательных людей, наших ветеранов Великой Отечественной войны - Галину Васильевну Лагунову, Веру Федоровну Сапожникову, Зою Яковлевну Нардину, Фаину Николаевну Лозавую и Дмитрия Ивановича Коноплю. Нарядно украшенный зал наполнился детскими голосами, торжественной музыкой, песнями военных лет, стихами о войне и мире. Ребятишки из группы «Речецветик» спели знаменитую «Катюшу» и военные частушки, мальчишки в морской форме станцевали «Яблочко», а гостья из центра «Виктория» Настя Фахретдинова подарила ветеранам песню «И все о той весне».Как посыл к миру, как назидание взрослым, которые развязывают войны, стало стихотворение «Голубь Мира» от семьи Дурасовых. Ветераны со слезами на глазах благодарили детишек за доставленную им радость и пожелали детям и взрослым счастья, здоровья и ясного мирного неба. Финальная песня «День Победы» и минута молчания объединила всех участников праздничной встречи.