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5 мая 2017, 13:50

«Дороги судьбы – дороги Победы!». В детском саду № 71 «Антошка» прошел концерт в честь ветеранов ВОВ.


Ребята, родители и педагоги собрались вместе, чтобы принять у себя в саду замечательных людей, наших ветеранов Великой Отечественной войны - Галину Васильевну Лагунову, Веру Федоровну Сапожникову, Зою Яковлевну Нардину, Фаину Николаевну Лозавую и Дмитрия Ивановича Коноплю. Нарядно украшенный зал наполнился детскими голосами, торжественной музыкой, песнями военных лет, стихами о войне и мире. Ребятишки из группы «Речецветик» спели знаменитую «Катюшу» и военные частушки, мальчишки в морской форме станцевали «Яблочко», а гостья из центра «Виктория» Настя Фахретдинова подарила ветеранам песню «И все о той весне».
Как посыл к миру, как назидание взрослым, которые развязывают войны, стало стихотворение «Голубь Мира» от семьи Дурасовых. Ветераны со слезами на глазах благодарили детишек за доставленную им радость и пожелали детям и взрослым счастья, здоровья и ясного мирного неба. Финальная песня «День Победы» и минута молчания объединила всех участников праздничной встречи.

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    Список новостей

 5 мая 2017 
14:54   В Норильске появились две новые достопримечательности: мемориальные доски Борису Колесникову и Анатолию Филатову 14:39   О героях войны и аджимушкайских каменоломнях. «Уроки мужества» для школьников проводят норильские полицейские.
14:30   В Норильске подведены итоги акции «Сохраним Память Великой Победы!» Каждый ветеран ВОВ получит по 27 тысяч рублей. 14:00   «Город вечного Солнца» покажут артисты «Хэйро».
13:50   «Дороги судьбы – дороги Победы!». В детском саду № 71 «Антошка» прошел концерт в честь ветеранов ВОВ. 13:04   В День Победы часть улиц Норильска будет перекрыта для движения автомобильного транспорта.
12:53   «Чтобы помнили!» - акция под таким названием, приуроченная к 72-й годовщине Великой Победы, состоится в Публичной библиотеке 9 мая. 12:35   В Норильске действует штормовое предупреждение, школьникам объявлена актировка, аэропорт работает по фактической погоде.

 4 мая 2017 
18:32   На шесть с половиной лет лишился свободы житель Норильска за сбыт и хранение наркотиков. 18:25   Два года и восемь месяцев лишения свободы. Таков приговор вынес суд виновнику ДТП, в котором погиб человек.
18:15   «Дети – детям»! В Норильске состоялся благотворительный концерт, организованный в рамках конкурса городов России «Семья и город – растем вместе». 18:01   Чтим и помним! В Норильске воспитанники и педагоги детского сада № 86 «Брусничка» присоединились к Всенародной акции «Бессмертный полк».
17:24   На Таймыре готовятся к проведению Международного турнира по керлингу среди женщин CCT Arctic Cup - 2017. 16:52   Жителя спального района Норильска будут судить за незаконное хранение боеприпасов.
16:28   Кураторы советов домов Норильска прошли обучение по управлению общедомовым имуществом. 16:02   Горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров пройдет по всей территории края.
15:53   Итоги операции «Автобус» подвели в Норильске госавтоинспекторы. 15:41   В поселке Потапово на Таймыре откроют боксерский клуб, который будет оборудован на грантовые средства.
15:05   На Таймыре стартовала акция «Подари ребенку солнце». 15:01   Депутаты Дудинского городского Совета внесли изменения в бюджет города.
14:57   Всероссийская гражданско-патриотическая акция «Георгиевская лента» стартовала в Дудинке. 14:34   «КрасАвиа» увеличит число рейсов из Норильска на время реконструкции аэропорта Норильск.
14:17   Почему в Арктике появилась зеленая вода? Ученые обнародовали данные многолетних исследований. 14:01   «Енотик» встретил малышей. Новая группа раннего развития открылась сегодня в Норильской детской библиотеке имени Саши Петряева.
14:00   «Воспитатель Красноярского края - 2017». В профессиональном конкурсе Норильск представит воспитатель из детского сада № 29 «Вишенка» Елена Осиян. 13:54   Сегодня ветераны ВОВ продегустировали солдатскую кашу, какой будут угощать норильчан с полевых кухонь в День Победы.
13:33   Квест для дошколят. В Норильске в детском саду № 90 успешно внедряют современную технологию социализации детей. 13:21   СРОЧНО! Чужой беды не бывает! Нужна помощь!
12:34   В Красноярском крае значительно подорожали овощи и подешевели яйца и чеснок. Красноярскстат представил динамику цен за месяц – с марта по апрель. 12:17   Почти 600 тысяч рублей возместили жителям Норильска за некачественные услуги. Управление потребительского рынка и услуг подвело итоги работы за апрель.
11:27   Сотрудники норильской полиции поборолись за чемпионские звания для своих питомцев. 11:15   Прокуратура Красноярского края запретила рекламировать продажу осетров в интернете.
10:57   После прокурорской проверки разыскного дела в Норильске возбуждено уголовное дело об убийстве женщины, пропавшей в ноябре прошлого года.

 3 мая 2017 
17:56   В Норильске студент предстанет перед судом за кражу во время вечеринки. 17:49   В Норильске продолжается сбор средств на реабилитацию 14-летней Алины Орловой.
17:37   По «Дорогам войны» пройдутся воспитанники Норильского детского дома в предстоящую пятницу. 17:23   Стал известен график выплаты пенсий в мае 2017 года в Красноярском крае.
17:14   В Норильске подведены промежуточные итоги ежегодной благотворительной акции «Сохраним память Великой Победы!». 16:22   Квартирантка ограбила хозяина квартиры. Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
16:14   В Талнахе оперативники задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты жителя района. 15:52   Красноярцы могут стать участниками рекорда России по объятиям.
14:39   «Чтобы помнили!». Акция, приуроченная к очередной годовщине Великой Победы, пройдет 9 мая в Публичной библиотеке. 14:37   Юный солист из Дудинки покорил жюри Всероссийского фестиваля песенно-танцевального творчества коренных малочисленных народов Севера.
14:12   Речной круизный туризм в России набирает обороты, и Норильск становится все популярнее. 13:55   Книгу о северной кухне презентуют на встрече Арктического совета.
13:44   «Енотики» ждут малышей. В Норильске открывается очередная группа раннего развития малышей. 13:38   Норильская прокуратура следит за соблюдением прав строителей перинатального центра и ведет прием прямо на стройплощадке.
13:01   В Норильске полицейские проводят для школьников «Уроки мужества». 12:01   Персональная выставка норильского художника открылась в столице Таймыра.
11:47   В Красноярском крае стартовал первый этап летнего Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».




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