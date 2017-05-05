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5 мая 2017, 14:00



«Город вечного Солнца» покажут артисты «Хэйро».

Зрителей ждут лучшие номера из репертуара ансамбля, а также новая музыкально-хореографическая постановка северных танцоров. В программе мероприятия не только танцы, но и полюбившиеся песни в исполнении вокальной группы «Сулускан». В завершение концерта зрителей ждёт встреча с ведущим солистом коллектива Виталием Поротовым.

Просмотров:61 Шестого мая в городском Доме культуры Дудинки состоится концерт народного ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро» под названием «Город вечного Солнца». Мероприятие проводится в рамках фестиваля творческих инициатив городов Заполярья «Северная радуга». Начало концерта в 15.00.Зрителей ждут лучшие номера из репертуара ансамбля, а также новая музыкально-хореографическая постановка северных танцоров. В программе мероприятия не только танцы, но и полюбившиеся песни в исполнении вокальной группы «Сулускан».В завершение концерта зрителей ждёт встреча с ведущим солистом коллектива Виталием Поротовым.