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5 мая 2017, 14:30



В Норильске подведены итоги акции «Сохраним Память Великой Победы!» Каждый ветеран ВОВ получит по 27 тысяч рублей.

Всего в рамках акции было собрано два миллиона 187 тысяч рублей. В эту сумму вошли и средства с прошлого года, которые были перечислены в рамках акции с небольшой задержкой. 23 ветерана получат денежные подарки в торжественной обстановке перед праздничным концертом в ГЦК, 17 ветеранам средства будут перечислены по безналу на их расчетные счета, оставшимся благополучателям денежные подарки будут развозить по домам четыре мобильные группы, состоящие из автомобилистов-добровольцев.

Просмотров:41 На данный момент в Норильске проживает 81 ветеран ВОВ. Материальную помощь получит каждый из них.Всего в рамках акции было собрано два миллиона 187 тысяч рублей. В эту сумму вошли и средства с прошлого года, которые были перечислены в рамках акции с небольшой задержкой. 23 ветерана получат денежные подарки в торжественной обстановке перед праздничным концертом в ГЦК, 17 ветеранам средства будут перечислены по безналу на их расчетные счета, оставшимся благополучателям денежные подарки будут развозить по домам четыре мобильные группы, состоящие из автомобилистов-добровольцев.