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5 мая 2017, 14:39



О героях войны и аджимушкайских каменоломнях. «Уроки мужества» для школьников проводят норильские полицейские.

Очередной патриотический урок состоялся в школе № 41 жилого образования Оганер, где историей Победы, трепетно хранимой его семьей, со школьниками поделился начальник отдела уголовного розыска отдела МВД России по г. Норильску Виталий Цауня. Его дед Валентин Павлович Каратаев ушел на фронт добровольцем в 18-летнем возрасте. Окончив военное артиллерийское училище, он принимал участие в освобождении Краснодара, Керчи, Севастополя, Одессы и Львова, а после Польши и Чехословакии. Он был дважды тяжело ранен, а Великую Победу в мае1945 года встретил в Праге. Но не только историю своего деда поведал ребятам подполковник полиции. Он рассказал и о том, чем славен город, в котором он сам родился, город, одним из первых попавший под удар немецко-фашистских войск в начале войны – город-герой Керчь. Из рассказа полицейского школьники узнали, что, когда в мае 1942 года немцы захватили Керченский полуостров, а часть наших войск была отрезана, солдаты и местное население спустились в легендарные аджимушкайские каменоломни. Фашисты обнаружили укрытие, но пробиться внутрь так и не смогли. Оборону каменоломен держали около 13 тысяч человек, из которых в живых остались меньше 50 . Условия, в которых 170 дней изнурительной осады находились защитники, страшно даже представить: без свежего воздуха и дневного света, практически без воды… Фашисты следили за выходами наружу, и каждая попытка пробраться к колодцу превращалась в ожесточенный бой. Многие школьники слушали рассказ полицейского со слезами на глазах. А в завершение своего повествования Виталий Викторович сделал школьному историко-краеведческому музею «Взгляд в прошлое» ценный подарок – передал настоящую солдатскую каску, обнаруженную при раскопках в Керчи. Начальник уголовного розыска отметил, что в его семье гордятся подвигами предков, а историю прошедших войну дедов и прадедов по крупицам собирают и бережно хранят уже несколько поколений. Виталий Викторович призвал школьников изучать историю своей Родины, помнить и чтить подвиг миллионов людей, ковавших Великую Победу.

Просмотров:36 Во время «Уроков мужества», которые проводятся в рамках акции «Спасибо за Победу» норильские стражи порядка рассказывают юным норильчанам о подвигах участников Великой Отечественной войны, чьи имена почитают семьи полицейских, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Очередной патриотический урок состоялся в школе № 41 жилого образования Оганер, где историей Победы, трепетно хранимой его семьей, со школьниками поделился начальник отдела уголовного розыска отдела МВД России по г. Норильску Виталий Цауня.Его дед Валентин Павлович Каратаев ушел на фронт добровольцем в 18-летнем возрасте. Окончив военное артиллерийское училище, он принимал участие в освобождении Краснодара, Керчи, Севастополя, Одессы и Львова, а после Польши и Чехословакии. Он был дважды тяжело ранен, а Великую Победу в мае1945 года встретил в Праге.Но не только историю своего деда поведал ребятам подполковник полиции. Он рассказал и о том, чем славен город, в котором он сам родился, город, одним из первых попавший под удар немецко-фашистских войск в начале войны – город-герой Керчь. Из рассказа полицейского школьники узнали, что, когда в мае 1942 года немцы захватили Керченский полуостров, а часть наших войск была отрезана, солдаты и местное население спустились в легендарные аджимушкайские каменоломни. Фашисты обнаружили укрытие, но пробиться внутрь так и не смогли. Оборону каменоломен держали около 13 тысяч человек, из которых в живых остались меньше 50 . Условия, в которых 170 дней изнурительной осады находились защитники, страшно даже представить: без свежего воздуха и дневного света, практически без воды… Фашисты следили за выходами наружу, и каждая попытка пробраться к колодцу превращалась в ожесточенный бой.Многие школьники слушали рассказ полицейского со слезами на глазах. А в завершение своего повествования Виталий Викторович сделал школьному историко-краеведческому музею «Взгляд в прошлое» ценный подарок – передал настоящую солдатскую каску, обнаруженную при раскопках в Керчи.Начальник уголовного розыска отметил, что в его семье гордятся подвигами предков, а историю прошедших войну дедов и прадедов по крупицам собирают и бережно хранят уже несколько поколений. Виталий Викторович призвал школьников изучать историю своей Родины, помнить и чтить подвиг миллионов людей, ковавших Великую Победу.