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5 мая 2017, 14:54



В Норильске появились две новые достопримечательности: мемориальные доски Борису Колесникову и Анатолию Филатову

Борис Колесников и Анатолий Филатов – легендарные директора Норильского комбината. Колесников возглавлял НГМК с 1973 по 1988 годы, эти 15 лет называли «золотой эпохой», когда заработали ТОФ и Курейская ГЭС, когда завершился переход комбината на газ, введены в строй рудники «Октябрьский» и «Таймырский», началась круглогодичная навигация. Но главное детище Колесникова — завод «Надежда», который с 2003 года носит его имя. Именно в АБК «Надежды» 16 октября 2004 года висит первая в Норильске мемориальная доска. Второй памятный знак Борису Ивановичу появился 3 декабря 2015 года на фасаде пр. Ленинского, 5, где семья Колесникова жила с 1962 по 1976 год. И сейчас - уже третья доска, на которой бронзовый Колесников особенно похож на себя. Анатолий Филатов был единственным руководителем комбината, избранным на конференции трудового коллектива НГМК в 1988 году. В 1994 году, когда «Норильский никель» стал РАО, Филатова назначили председателем совета директоров и гендиректором. Под его руководством завершалась реконструкция печей на Никелевом заводе. Филатов участвовал в разработке и запуске печей плавки в жидкой ванне. При его участии выведена на проектные уровни «Надежда». При нем разработана и освоена технология утилизации сернистых газов. Филатов — автор 39 изобретений и 23 внедренных на комбинате рационализаторских предложений. Он проработал на комбинате почти 40 лет. Мемориальная доска стала первым памятным знаком Анатолию Филатову.

Просмотров:11 Доски были размещены на фасадах домов Ленинского проспекта: № 11, где жил Борис Колесников, и № 7, где была квартира Анатолия Филатова. Инициировала установку мемориальных досок норильское землячество и московский клуб норильчан «69 параллель», они же нашли средства на их изготовление. На открытии присутствовала дочь и трое правнуков Колесникова, а также сын Филатова.Борис Колесников и Анатолий Филатов – легендарные директора Норильского комбината. Колесников возглавлял НГМК с 1973 по 1988 годы, эти 15 лет называли «золотой эпохой», когда заработали ТОФ и Курейская ГЭС, когда завершился переход комбината на газ, введены в строй рудники «Октябрьский» и «Таймырский», началась круглогодичная навигация. Но главное детище Колесникова — завод «Надежда», который с 2003 года носит его имя. Именно в АБК «Надежды» 16 октября 2004 года висит первая в Норильске мемориальная доска. Второй памятный знак Борису Ивановичу появился 3 декабря 2015 года на фасаде пр. Ленинского, 5, где семья Колесникова жила с 1962 по 1976 год. И сейчас - уже третья доска, на которой бронзовый Колесников особенно похож на себя.Анатолий Филатов был единственным руководителем комбината, избранным на конференции трудового коллектива НГМК в 1988 году. В 1994 году, когда «Норильский никель» стал РАО, Филатова назначили председателем совета директоров и гендиректором. Под его руководством завершалась реконструкция печей на Никелевом заводе. Филатов участвовал в разработке и запуске печей плавки в жидкой ванне. При его участии выведена на проектные уровни «Надежда». При нем разработана и освоена технология утилизации сернистых газов. Филатов — автор 39 изобретений и 23 внедренных на комбинате рационализаторских предложений. Он проработал на комбинате почти 40 лет. Мемориальная доска стала первым памятным знаком Анатолию Филатову.