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5 мая 2017, 15:29



Соревнования также проводились в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

Первыми 22 апреля на старт вышли учащиеся хатангских школ, которые также соревновались между собой в рамках «Школьной спортивной лиги». Мероприятие прошло на берегу реки Хатанга, участие в нем приняли более 100 лыжников с первого по одиннадцатый классы. Участников забега разделили на девять стартовых групп. Дистанция составляла от 300 м - для самых маленьких участников, до 3 км – для старшеклассников. По итогам лыжного забега призеры и победители в личном зачете были награждены памятными призами, медалями и грамотами. По итогам командного зачета победу с лучшим временем одержали учащиеся ТМКОУ «Хатангская средняя общеобразовательная школа-интернат». 30 апреля лыжную эстафету подхватили взрослые жители села Хатанга. Забег, посвященный празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, также проходивший в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», стартовал на лыжной базе села Хатанга. На стартовые позиции вышли 15 мужчин и около десяти женщин. В этом году для мужчин была подготовлена отличная и одновременно сложная трасса длиной 3,5 км с большим количеством подъемов и спусков. По итогам массового забега первым к финишу пришел Олег Уксусников. Среди женщин на дистанции длиной 2,8 км победу одержала Екатерина Большакова. Все победители и призеры были поощрены грамотами и памятными подарками. Также за пропаганду здорового образа жизни был отмечен самый возрастной участник лыжни Андрей Дрокин. Организаторами мероприятий выступили отдел образовательных учреждений сельского поселения Хатанга и отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга, отмечается на сайте Таймырского муниципального района. Соревнования проводились с целью привлечения трудящихся, молодежи и школьников к регулярным занятиям лыжным спортом, пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни у населения Таймыра.

Просмотров:145 Как отметил заместитель главы сельского поселения Хатанга Александр Майнагашев, в связи с климатическими особенностями лыжный сезон в сельском поселении Хатанга открывается позже, чем в других территориях. Поэтому и «Лыжня России» здесь всегда запаздывает.Первыми 22 апреля на старт вышли учащиеся хатангских школ, которые также соревновались между собой в рамках «Школьной спортивной лиги». Мероприятие прошло на берегу реки Хатанга, участие в нем приняли более 100 лыжников с первого по одиннадцатый классы. Участников забега разделили на девять стартовых групп. Дистанция составляла от 300 м - для самых маленьких участников, до 3 км – для старшеклассников.По итогам лыжного забега призеры и победители в личном зачете были награждены памятными призами, медалями и грамотами. По итогам командного зачета победу с лучшим временем одержали учащиеся ТМКОУ «Хатангская средняя общеобразовательная школа-интернат».30 апреля лыжную эстафету подхватили взрослые жители села Хатанга. Забег, посвященный празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, также проходивший в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», стартовал на лыжной базе села Хатанга.На стартовые позиции вышли 15 мужчин и около десяти женщин. В этом году для мужчин была подготовлена отличная и одновременно сложная трасса длиной 3,5 км с большим количеством подъемов и спусков.По итогам массового забега первым к финишу пришел Олег Уксусников. Среди женщин на дистанции длиной 2,8 км победу одержала Екатерина Большакова.Все победители и призеры были поощрены грамотами и памятными подарками. Также за пропаганду здорового образа жизни был отмечен самый возрастной участник лыжни Андрей Дрокин.Организаторами мероприятий выступили отдел образовательных учреждений сельского поселения Хатанга и отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга, отмечается на сайте Таймырского муниципального района.Соревнования проводились с целью привлечения трудящихся, молодежи и школьников к регулярным занятиям лыжным спортом, пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни у населения Таймыра.