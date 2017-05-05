Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 мая 2017, 15:36



Летом на Таймыр поступят 8 резервных источников энергоснабжения.

«Осень и зима на Таймыре для систем электроснабжения – самый сложный период, во время которого они испытывают максимум нагрузок. Не исключены аварии в электросетях, а следовательно, отключениe электричества, что и произошло в г. Дудинке зимой в 2015 и 2016 годах. Эти аварии показали, что больницам и другим учреждениям необходимы резервные источники питания. По поручению руководителя администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Сергея Ткаченко (примеч. - сейчас глава муниципального района) Таймыр начал оснащение соцобъектов такими резервными источниками», - пояснил Сергей Шаронов. Так, стационарными источниками электроснабжения мощностью 100-200 кВт будут оснащены: три учреждения здравоохранения, ТМКОУ «ДСШ № 1», КГКУ «Дудинский детский дом», КГБ ПОУ «Таймырский колледж». Еще два мобильных дизельных электрогенератора в случае необходимости обеспечат места временного нахождения людей. Предполагается, что ими станут КДЦ «Арктика» и здание ТМКОУ «ДСШ № 4». Покупка дизельных электрогенераторов стала возможной благодаря спонсорской поддержке АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». В г. Дудинку они будут доставлены уже в июле этого года. «На сегодняшний день резервными источниками электроэнергии оснащены котельные на очистных сооружениях главной канализационно-насосной станции, а также повысительные насосные станции системы теплоснабжения Дудинки, обеспечивающие подачу горячей и холодной воды в верхнюю часть города – четвертый и пятый микрорайоны. Данная работа была выполнена в 2016 году, на эти цели администрацией муниципального района было выделено около 11 млн рублей. Кроме того, АО «НТЭК» выполнил свои обязательства и восстановил резервный источник электропитания – передвижную автоматизированную газотурбинную элетроподстанцию ПАЭС-2500. Еще одним аварийным источником электроснабжения дудинской котельной служит дизель-элетроход «Авраамий Завенягин».

Просмотров:163 Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района закупила восемь резервных дизельных электрогенераторов, которые в случае аварии в основных сетях будут поддерживать бесперебойное электроснабжение на важных социальных объектах, сообщил заместитель главы муниципального района по вопросам развития инфраструктуры и завоза топливно-энергетических ресурсов Сергей Шаронов.«Осень и зима на Таймыре для систем электроснабжения – самый сложный период, во время которого они испытывают максимум нагрузок. Не исключены аварии в электросетях, а следовательно, отключениe электричества, что и произошло в г. Дудинке зимой в 2015 и 2016 годах. Эти аварии показали, что больницам и другим учреждениям необходимы резервные источники питания. По поручению руководителя администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Сергея Ткаченко (примеч. - сейчас глава муниципального района) Таймыр начал оснащение соцобъектов такими резервными источниками», - пояснил Сергей Шаронов.Так, стационарными источниками электроснабжения мощностью 100-200 кВт будут оснащены: три учреждения здравоохранения, ТМКОУ «ДСШ № 1», КГКУ «Дудинский детский дом», КГБ ПОУ «Таймырский колледж». Еще два мобильных дизельных электрогенератора в случае необходимости обеспечат места временного нахождения людей. Предполагается, что ими станут КДЦ «Арктика» и здание ТМКОУ «ДСШ № 4».Покупка дизельных электрогенераторов стала возможной благодаря спонсорской поддержке АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». В г. Дудинку они будут доставлены уже в июле этого года.«На сегодняшний день резервными источниками электроэнергии оснащены котельные на очистных сооружениях главной канализационно-насосной станции, а также повысительные насосные станции системы теплоснабжения Дудинки, обеспечивающие подачу горячей и холодной воды в верхнюю часть города – четвертый и пятый микрорайоны. Данная работа была выполнена в 2016 году, на эти цели администрацией муниципального района было выделено около 11 млн рублей. Кроме того, АО «НТЭК» выполнил свои обязательства и восстановил резервный источник электропитания – передвижную автоматизированную газотурбинную элетроподстанцию ПАЭС-2500. Еще одним аварийным источником электроснабжения дудинской котельной служит дизель-элетроход «Авраамий Завенягин».