Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 мая 2017, 15:46



9 Мая в Норильске состоится обширная праздничная программа.

Череда праздничных мероприятий стартует вместе с шествием «Бессмертный полк». Движение колонны начнется в 10.30 от дома № 43 на Ленинском проспекте и проследует по маршруту: Ленинский проспект (нечетная сторона) – пл. Гвардейская – ул. Севастопольская – площадь Памяти Героев – ул. Кирова – ул. Пушкина – Ленинский проспект (нечетная сторона) – площадь Комсомольская. В 11.00 на площади Памяти Героев у мемориала «Вечный огонь» начнется торжественная церемония празднования 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, где пройдет сводный парадный расчет частей Норильского гарнизона, колонны военной автомобильной техники и «Бессмертного полка». В 12.00 на Комсомольской площади начнет выступление сводный хор, который исполнит песни «Бессмертный марш» и «День Победы», ставшие символом 9 Мая. Также в концерте примут участие лучшие фольклорные, эстрадные и хореографические коллективы города. Музей Норильска с 12.00 до 15.00 приглашает норильчан заглянуть в «Полковой блиндаж», где после прохождения колонны «Бессмертного полка» взрослые и юные участники марша смогут согреться горячим чаем на «привале», послушать песни военного времени, принять участие в интеллектуальной квест-игре, заслужить алые звезды, посетить выставку «Ржевская битва: Ржев, Оленино, Белый…» из фондов Тверского государственного музея. С 14.00 до 16.00 на Театральной площади для горожан пройдет интерактивная программа «Радость Победы». Здесь гости смогут окунуться в атмосферу победных дней весны 1945-го, послушать поэтические произведения, посетить танцплощадку, на которой будут звучать мелодии военных лет, отведать кашу полевой кухни. В связи с праздничными мероприятиями будет временно прекращено движение автотранспорта по Ленинскому проспекту с 8 до 20 часов. С 7.00 до 15.00 закроют проезд по улицам Б. Хмельницкого (на участке от улицы 50 лет Октября до улицы Пушкина) и Кирова (на участке от улицы 50 лет Октября до пересечения с Пушкина). По улице Севастопольской ограничение действует с 7 до 18, по Пушкина (на участке от площади Гвардейской до улицы Кирова) с 7.00 до 15.00. В Талнахе праздничные мероприятия начнутся на площади Победы в 13.00 торжественной церемонией «Поклонимся великим тем годам». В 13.30 от здания КДЦ им. Вл. Высоцкого в парадном шествии стартуют акции «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Боевая единица». С 14.00 на площади Горняков начнется концерт «Слава народу-победителю!» с участием творческих коллективов, спортивного байк-клуба «Полярные волки» и спортсменов. Будет работать полевая кухня и торговые точки с сувенирами и праздничной атрибутикой. Талнахский филиал музея Норильска с 11.00 до 19.00 приглашает жителей на день открытых дверей, где можно будет принять участие в игре «Идем в разведку» и различных интерактивах. Здесь ограничение движения транспорта будет действовать по улице Таймырской (на участке от здания КДЦ им. В. Высоцкого) до пересечения с Диксона и по улице Диксона (на участке здания школы № 20 до пересечения с улицей Спортивной) с 11.30 до 16.00. В районе Кайеркан в 14.00 начнется торжественная церемония «Живем и помним», в 14.20 - праздничное шествие и колонна «Бессмертный полк», которые пройдут по маршруту: ул. Надеждинская – ул. Шахтерская – мемориальная площадь «Слава подвигам народа». В 14.40 на площади перед КДЦ «Юбилейный» стартует народное гулянье «Цвети, весна Победы!» с участием творческих коллективов, работой полевых кухонь и интерактивных площадок. Движение транспорта будет ограничено по улице Надеждинской (на участке от дома № 1 до дома № 11) с 11 до 16 часов, на улице Шахтерской (от Школьной до Надеждинской) с 11 до 18 и по улице Школьной (на участке от дома № 19 до улицы Шахтерской) с 11.00 до 16.00. В Снежногорске 9 Мая жителей также приглашают принять участие в шествии «Бессмертный полк», почтить память родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, пройдя по улицам Снежногорска с их портретами. В 12.00 на площади Воинской Славы состоится торжественная церемония «Ушла в историю война…» с возложением гирлянды, венков и цветов к стеле «Никто не забыт, ничто не забыто» и запуском воздушных шаров. В 13.00 в зрительном зале Дома культуры «Энергия» пройдет праздничный концерт «Сегодня праздник - День Победы!», где будут исполнены вокальные и танцевальные номера военной тематики.

Просмотров:166 Город готовится отметить 72-ю годовщину Великой Победы. Во всех районах пройдут торжественные церемонии, концерты и народные гулянья.Череда праздничных мероприятий стартует вместе с шествием «Бессмертный полк». Движение колонны начнется в 10.30 от дома № 43 на Ленинском проспекте и проследует по маршруту: Ленинский проспект (нечетная сторона) – пл. Гвардейская – ул. Севастопольская – площадь Памяти Героев – ул. Кирова – ул. Пушкина – Ленинский проспект (нечетная сторона) – площадь Комсомольская.В 11.00 на площади Памяти Героев у мемориала «Вечный огонь» начнется торжественная церемония празднования 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, где пройдет сводный парадный расчет частей Норильского гарнизона, колонны военной автомобильной техники и «Бессмертного полка».В 12.00 на Комсомольской площади начнет выступление сводный хор, который исполнит песни «Бессмертный марш» и «День Победы», ставшие символом 9 Мая. Также в концерте примут участие лучшие фольклорные, эстрадные и хореографические коллективы города.Музей Норильска с 12.00 до 15.00 приглашает норильчан заглянуть в «Полковой блиндаж», где после прохождения колонны «Бессмертного полка» взрослые и юные участники марша смогут согреться горячим чаем на «привале», послушать песни военного времени, принять участие в интеллектуальной квест-игре, заслужить алые звезды, посетить выставку «Ржевская битва: Ржев, Оленино, Белый…» из фондов Тверского государственного музея.С 14.00 до 16.00 на Театральной площади для горожан пройдет интерактивная программа «Радость Победы». Здесь гости смогут окунуться в атмосферу победных дней весны 1945-го, послушать поэтические произведения, посетить танцплощадку, на которой будут звучать мелодии военных лет, отведать кашу полевой кухни.В связи с праздничными мероприятиями будет временно прекращено движение автотранспорта по Ленинскому проспекту с 8 до 20 часов. С 7.00 до 15.00 закроют проезд по улицам Б. Хмельницкого (на участке от улицы 50 лет Октября до улицы Пушкина) и Кирова (на участке от улицы 50 лет Октября до пересечения с Пушкина). По улице Севастопольской ограничение действует с 7 до 18, по Пушкина (на участке от площади Гвардейской до улицы Кирова) с 7.00 до 15.00.В Талнахе праздничные мероприятия начнутся на площади Победы в 13.00 торжественной церемонией «Поклонимся великим тем годам». В 13.30 от здания КДЦ им. Вл. Высоцкого в парадном шествии стартуют акции «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Боевая единица». С 14.00 на площади Горняков начнется концерт «Слава народу-победителю!» с участием творческих коллективов, спортивного байк-клуба «Полярные волки» и спортсменов. Будет работать полевая кухня и торговые точки с сувенирами и праздничной атрибутикой. Талнахский филиал музея Норильска с 11.00 до 19.00 приглашает жителей на день открытых дверей, где можно будет принять участие в игре «Идем в разведку» и различных интерактивах. Здесь ограничение движения транспорта будет действовать по улице Таймырской (на участке от здания КДЦ им. В. Высоцкого) до пересечения с Диксона и по улице Диксона (на участке здания школы № 20 до пересечения с улицей Спортивной) с 11.30 до 16.00.В районе Кайеркан в 14.00 начнется торжественная церемония «Живем и помним», в 14.20 - праздничное шествие и колонна «Бессмертный полк», которые пройдут по маршруту: ул. Надеждинская – ул. Шахтерская – мемориальная площадь «Слава подвигам народа». В 14.40 на площади перед КДЦ «Юбилейный» стартует народное гулянье «Цвети, весна Победы!» с участием творческих коллективов, работой полевых кухонь и интерактивных площадок. Движение транспорта будет ограничено по улице Надеждинской (на участке от дома № 1 до дома № 11) с 11 до 16 часов, на улице Шахтерской (от Школьной до Надеждинской) с 11 до 18 и по улице Школьной (на участке от дома № 19 до улицы Шахтерской) с 11.00 до 16.00.В Снежногорске 9 Мая жителей также приглашают принять участие в шествии «Бессмертный полк», почтить память родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, пройдя по улицам Снежногорска с их портретами. В 12.00 на площади Воинской Славы состоится торжественная церемония «Ушла в историю война…» с возложением гирлянды, венков и цветов к стеле «Никто не забыт, ничто не забыто» и запуском воздушных шаров. В 13.00 в зрительном зале Дома культуры «Энергия» пройдет праздничный концерт «Сегодня праздник - День Победы!», где будут исполнены вокальные и танцевальные номера военной тематики.