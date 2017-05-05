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5 мая 2017, 15:52



В канун праздника Великой Победы норильчан поздравили глава Норильска Олег Курилов и руководитель администрации города Евгений Поздняков.

9 Мая 1945 года навсегда вписано в героическую летопись нашей страны как день, ознаменовавший победу и независимость государства, право народов на мирную и свободную жизнь. Праздник Великой Победы – это событие, которое объединяет жителей нашей большой страны, соседних государств, всех тех, кому пришлось столкнуться лицом к лицу со страшной угрозой нацистского режима. В наших сердцах не иссякнет благодарность всем тем, кто сражался на фронтах, трудился в тылу, восстанавливал огромную страну из руин и пепла и верил в ее великое будущее. Заполярный Норильск хранит память о каждом дне Великой Отечественной: здесь добывали руду и плавили металл, провожали на фронт и вместе со всей страной верили и шли к Победе долгих четыре года. Проходят годы, сменяются поколения, но никогда не забудутся те трагические страницы нашей истории. Мы воспитаем наших детей и внуков достойными поступков великого поколения победителей. Вечная память тем, кто не дожил до этого дня. Низкий поклон героям, живущим рядом с нами, и великая благодарность за свободу и могущество нашей России. С праздником! С Днем Великой Победы! Крепкого здоровья, мирного неба и благополучия!

Просмотров:153 Уважаемые норильчане!9 Мая 1945 года навсегда вписано в героическую летопись нашей страны как день, ознаменовавший победу и независимость государства, право народов на мирную и свободную жизнь. Праздник Великой Победы – это событие, которое объединяет жителей нашей большой страны, соседних государств, всех тех, кому пришлось столкнуться лицом к лицу со страшной угрозой нацистского режима.В наших сердцах не иссякнет благодарность всем тем, кто сражался на фронтах, трудился в тылу, восстанавливал огромную страну из руин и пепла и верил в ее великое будущее. Заполярный Норильск хранит память о каждом дне Великой Отечественной: здесь добывали руду и плавили металл, провожали на фронт и вместе со всей страной верили и шли к Победе долгих четыре года. Проходят годы, сменяются поколения, но никогда не забудутся те трагические страницы нашей истории. Мы воспитаем наших детей и внуков достойными поступков великого поколения победителей.Вечная память тем, кто не дожил до этого дня. Низкий поклон героям, живущим рядом с нами, и великая благодарность за свободу и могущество нашей России.С праздником! С Днем Великой Победы! Крепкого здоровья, мирного неба и благополучия!