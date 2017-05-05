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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
16:24 Норильские полицейские присоединились к краевой акции «Утро Победы».
16:19 Глава Таймыра Сергей Ткаченко c рабочим визитом посетил поселки Носок и Тухард.
16:07 В Диксоне ко Дню Победы появилась «Стена памяти», а в поселке Новорыбная обновлен обелиск фронтовику Ивану Зарукину.
15:52 В канун праздника Великой Победы норильчан поздравили глава Норильска Олег Курилов и руководитель администрации города Евгений Поздняков.
15:46 9 Мая в Норильске состоится обширная праздничная программа.
15:36 Летом на Таймыр поступят 8 резервных источников энергоснабжения.
15:29 Соревнования также проводились в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».
14:54 В Норильске появились две новые достопримечательности: мемориальные доски Борису Колесникову и Анатолию Филатову.
14:39 О героях войны и аджимушкайских каменоломнях. «Уроки мужества» для школьников проводят норильские полицейские.
14:30 В Норильске подведены итоги акции «Сохраним Память Великой Победы!» Каждый ветеран ВОВ получит по 27 тысяч рублей.
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