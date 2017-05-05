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5 мая 2017, 16:07



В Диксоне ко Дню Победы появилась «Стена памяти», а в поселке Новорыбная обновлен обелиск фронтовику Ивану Зарукину.

участие представители молодёжи, педагоги и неравнодушные жители Диксона. Кроме того, в фойе культурно-досугового центра Диксона инициативная группа молодежи и сотрудник центральной библиотеки ко Дню Победы оформили стену «Листая памяти страницы». Накануне для школьников и всех желающих диксончан здесь была проведена беседа о подвиге героев-североморцев, защитивших самый северный поселок Диксон. А обелиск в поселке Новорыбная сельского поселения Хатанга, установленный в память об участнике Великой Отечественной войны Иване Митрофановиче Зарукине обновили волонтеры. Они же изготовили цветы для возложения во время митинга. Как отметил начальник территориального отдела посёлка Новорыбная администрации сельского поселения Хатанга Алексей Кудряков, реализация проекта началась 24 апреля. С этого дня инициативная молодежь приготовлила пиломатериалы, изготовила оградку и облагородила территорию у обелиска. Кроме того, в Новорыбинской средней школе были организованы беседы о земляке ветеране Великой Отечественной войны Иване Зарукине. В мероприятии приняла участие правнучка фронтовика Анелия Антонова. Также был проведён мастер-класс по изготовлению искусственных цветов. Школьники, своими руками изготовившие цветы, теперь готовятся возложить их в День Великой Победы. 9 Мая у обелиска, установленного в память об участнике Великой Отечественной войны Иване Митрофановиче Зарукине, пройдёт митинг, участие в котором примут жители посёлка Новорыбная. Здесь также запустят воздушные шары и угостят солдатской кашей.

Просмотров:143 «Стена памяти» в поселке Диксон, посвящённая героям-североморцам, была оборудована в рамках реализации районного конкурса проектов «Салют, Победа!». В работе над изготовлением стены принялиучастие представители молодёжи, педагоги и неравнодушные жители Диксона.Кроме того, в фойе культурно-досугового центра Диксона инициативная группа молодежи и сотрудник центральной библиотеки ко Дню Победы оформили стену «Листая памяти страницы». Накануне для школьников и всех желающих диксончан здесь была проведена беседа о подвиге героев-североморцев, защитивших самый северный поселок Диксон.А обелиск в поселке Новорыбная сельского поселения Хатанга, установленный в память об участнике Великой Отечественной войны Иване Митрофановиче Зарукине обновили волонтеры. Они же изготовили цветы для возложения во время митинга.Как отметил начальник территориального отдела посёлка Новорыбная администрации сельского поселения Хатанга Алексей Кудряков, реализация проекта началась 24 апреля. С этого дня инициативная молодежь приготовлила пиломатериалы, изготовила оградку и облагородила территорию у обелиска.Кроме того, в Новорыбинской средней школе были организованы беседы о земляке ветеране Великой Отечественной войны Иване Зарукине. В мероприятии приняла участие правнучка фронтовика Анелия Антонова. Также был проведён мастер-класс по изготовлению искусственных цветов. Школьники, своими руками изготовившие цветы, теперь готовятся возложить их в День Великой Победы. 9 Мая у обелиска, установленного в память об участнике Великой Отечественной войны Иване Митрофановиче Зарукине, пройдёт митинг, участие в котором примут жители посёлка Новорыбная. Здесь также запустят воздушные шары и угостят солдатской кашей.