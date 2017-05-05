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5 мая 2017, 16:19

Глава Таймыра Сергей Ткаченко c рабочим визитом посетил поселки Носок и Тухард.


2 мая в поселке Носок глава муниципального района провел совещание с руководством поселка по вопросу расселения граждан, оставшихся без жилья из-за пожара, в результате которого 27 апреля сгорел четырехквартирный одноэтажный деревянный жилой дом. Без крова остались 15 человек, из которых восемь - дети. Часть погорельцев расселена по родственникам, часть размещена в социальной гостинице поселка. В пожаре никто не погиб, причины возгорания устанавливаются. Глава района поручил соответствующим службам администраций поселка и муниципального района держать на контроле вопросы расселения погорельцев и оказания им материальной помощи.
Затем состоялся сход граждан, во время которого Сергей Ткаченко ответил на вопросы жителей поселка. В основном их интересовало строительство и ремонт жилья, обеспечение качественным телевизионным цифровым вещанием и сотовой связью, а также вопросы выплаты заработной платы работникам образования, ремонта сельского Дома культуры, предоставления жилья в поселке кочевому населению тундры.
Выслушав нарекания жителей поселка на работу компании «СКИФ», предоставляющей услуги электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения в части невыполнения заявок граждан, Сергей Ткаченко поручил администрации поселка принимать заявки от населения на ремонт системы тепловодоснабжения и электрических сетей, а также строго следить за сроками и качеством выполнения обслуживающей компанией данных работ.
4 мая глава муниципального района продолжил работу в поселке Тухард. Здесь также был организован сход граждан, где основным стал вопрос реализации масштабного проекта по строительству в данном населенном пункте. В начале встречи Сергей Ткаченко рассказал о заключенном трехстороннем соглашении между администрацией муниципального района, «Норникелем» и Енисейским объединенным банком по строительству и модернизации объектов социальной инфраструктуры и жилого фонда поселка Тухард.
«Реализация проекта рассчитана на три года. Компания «Норникель» выделит 90 млн рублей, которые пойдут на строительство 2,5 тысячи квадратных метров жилья. Такая же сумма будет потрачена из бюджета муниципального района для создания социальной инфраструктуры: строительства очистных сооружений, начальной школы, Дома культуры, административного здания, магазина и жилья для участкового. Порядка 100 млн рублей выделит банк на объекты коммунальной инфраструктуры: котельной, дизельной и всех необходимых сетей. Сейчас после подписания соглашения мы приступаем к реализации первого этапа строительства - проектированию и подготовке земельного участка. В следующем году начнется строительство», – пояснил Сергей Ткаченко.
Затем жители поселка высказали свое мнение о вариантах размещения расположения «нового поселка».
Рабочие поездки главы муниципального района Сергея Ткаченко по поселкам продолжатся.

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    Список новостей

 5 мая 2017 
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14:00   «Город вечного Солнца» покажут артисты «Хэйро». 13:50   «Дороги судьбы – дороги Победы!». В детском саду № 71 «Антошка» прошел концерт в честь ветеранов ВОВ.
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 4 мая 2017 
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17:24   На Таймыре готовятся к проведению Международного турнира по керлингу среди женщин CCT Arctic Cup - 2017. 16:52   Жителя спального района Норильска будут судить за незаконное хранение боеприпасов.
16:28   Кураторы советов домов Норильска прошли обучение по управлению общедомовым имуществом. 16:02   Горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров пройдет по всей территории края.
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15:05   На Таймыре стартовала акция «Подари ребенку солнце». 15:01   Депутаты Дудинского городского Совета внесли изменения в бюджет города.
14:57   Всероссийская гражданско-патриотическая акция «Георгиевская лента» стартовала в Дудинке. 14:34   «КрасАвиа» увеличит число рейсов из Норильска на время реконструкции аэропорта Норильск.
14:17   Почему в Арктике появилась зеленая вода? Ученые обнародовали данные многолетних исследований. 14:01   «Енотик» встретил малышей. Новая группа раннего развития открылась сегодня в Норильской детской библиотеке имени Саши Петряева.
14:00   «Воспитатель Красноярского края - 2017». В профессиональном конкурсе Норильск представит воспитатель из детского сада № 29 «Вишенка» Елена Осиян. 13:54   Сегодня ветераны ВОВ продегустировали солдатскую кашу, какой будут угощать норильчан с полевых кухонь в День Победы.
13:33   Квест для дошколят. В Норильске в детском саду № 90 успешно внедряют современную технологию социализации детей. 13:21   СРОЧНО! Чужой беды не бывает! Нужна помощь!
12:34   В Красноярском крае значительно подорожали овощи и подешевели яйца и чеснок. Красноярскстат представил динамику цен за месяц – с марта по апрель. 12:17   Почти 600 тысяч рублей возместили жителям Норильска за некачественные услуги. Управление потребительского рынка и услуг подвело итоги работы за апрель.
11:27   Сотрудники норильской полиции поборолись за чемпионские звания для своих питомцев. 11:15   Прокуратура Красноярского края запретила рекламировать продажу осетров в интернете.
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 3 мая 2017 
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17:37   По «Дорогам войны» пройдутся воспитанники Норильского детского дома в предстоящую пятницу. 17:23   Стал известен график выплаты пенсий в мае 2017 года в Красноярском крае.
17:14   В Норильске подведены промежуточные итоги ежегодной благотворительной акции «Сохраним память Великой Победы!». 16:22   Квартирантка ограбила хозяина квартиры. Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
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14:39   «Чтобы помнили!». Акция, приуроченная к очередной годовщине Великой Победы, пройдет 9 мая в Публичной библиотеке. 14:37   Юный солист из Дудинки покорил жюри Всероссийского фестиваля песенно-танцевального творчества коренных малочисленных народов Севера.




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