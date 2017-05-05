Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 мая 2017, 16:19



Глава Таймыра Сергей Ткаченко c рабочим визитом посетил поселки Носок и Тухард.

Затем состоялся сход граждан, во время которого Сергей Ткаченко ответил на вопросы жителей поселка. В основном их интересовало строительство и ремонт жилья, обеспечение качественным телевизионным цифровым вещанием и сотовой связью, а также вопросы выплаты заработной платы работникам образования, ремонта сельского Дома культуры, предоставления жилья в поселке кочевому населению тундры. Выслушав нарекания жителей поселка на работу компании «СКИФ», предоставляющей услуги электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения в части невыполнения заявок граждан, Сергей Ткаченко поручил администрации поселка принимать заявки от населения на ремонт системы тепловодоснабжения и электрических сетей, а также строго следить за сроками и качеством выполнения обслуживающей компанией данных работ. 4 мая глава муниципального района продолжил работу в поселке Тухард. Здесь также был организован сход граждан, где основным стал вопрос реализации масштабного проекта по строительству в данном населенном пункте. В начале встречи Сергей Ткаченко рассказал о заключенном трехстороннем соглашении между администрацией муниципального района, «Норникелем» и Енисейским объединенным банком по строительству и модернизации объектов социальной инфраструктуры и жилого фонда поселка Тухард. «Реализация проекта рассчитана на три года. Компания «Норникель» выделит 90 млн рублей, которые пойдут на строительство 2,5 тысячи квадратных метров жилья. Такая же сумма будет потрачена из бюджета муниципального района для создания социальной инфраструктуры: строительства очистных сооружений, начальной школы, Дома культуры, административного здания, магазина и жилья для участкового. Порядка 100 млн рублей выделит банк на объекты коммунальной инфраструктуры: котельной, дизельной и всех необходимых сетей. Сейчас после подписания соглашения мы приступаем к реализации первого этапа строительства - проектированию и подготовке земельного участка. В следующем году начнется строительство», – пояснил Сергей Ткаченко. Затем жители поселка высказали свое мнение о вариантах размещения расположения «нового поселка». Рабочие поездки главы муниципального района Сергея Ткаченко по поселкам продолжатся.

Просмотров:152 2 мая в поселке Носок глава муниципального района провел совещание с руководством поселка по вопросу расселения граждан, оставшихся без жилья из-за пожара, в результате которого 27 апреля сгорел четырехквартирный одноэтажный деревянный жилой дом. Без крова остались 15 человек, из которых восемь - дети. Часть погорельцев расселена по родственникам, часть размещена в социальной гостинице поселка. В пожаре никто не погиб, причины возгорания устанавливаются. Глава района поручил соответствующим службам администраций поселка и муниципального района держать на контроле вопросы расселения погорельцев и оказания им материальной помощи.Затем состоялся сход граждан, во время которого Сергей Ткаченко ответил на вопросы жителей поселка. В основном их интересовало строительство и ремонт жилья, обеспечение качественным телевизионным цифровым вещанием и сотовой связью, а также вопросы выплаты заработной платы работникам образования, ремонта сельского Дома культуры, предоставления жилья в поселке кочевому населению тундры.Выслушав нарекания жителей поселка на работу компании «СКИФ», предоставляющей услуги электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения в части невыполнения заявок граждан, Сергей Ткаченко поручил администрации поселка принимать заявки от населения на ремонт системы тепловодоснабжения и электрических сетей, а также строго следить за сроками и качеством выполнения обслуживающей компанией данных работ.4 мая глава муниципального района продолжил работу в поселке Тухард. Здесь также был организован сход граждан, где основным стал вопрос реализации масштабного проекта по строительству в данном населенном пункте. В начале встречи Сергей Ткаченко рассказал о заключенном трехстороннем соглашении между администрацией муниципального района, «Норникелем» и Енисейским объединенным банком по строительству и модернизации объектов социальной инфраструктуры и жилого фонда поселка Тухард.«Реализация проекта рассчитана на три года. Компания «Норникель» выделит 90 млн рублей, которые пойдут на строительство 2,5 тысячи квадратных метров жилья. Такая же сумма будет потрачена из бюджета муниципального района для создания социальной инфраструктуры: строительства очистных сооружений, начальной школы, Дома культуры, административного здания, магазина и жилья для участкового. Порядка 100 млн рублей выделит банк на объекты коммунальной инфраструктуры: котельной, дизельной и всех необходимых сетей. Сейчас после подписания соглашения мы приступаем к реализации первого этапа строительства - проектированию и подготовке земельного участка. В следующем году начнется строительство», – пояснил Сергей Ткаченко.Затем жители поселка высказали свое мнение о вариантах размещения расположения «нового поселка».Рабочие поездки главы муниципального района Сергея Ткаченко по поселкам продолжатся.