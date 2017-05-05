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5 мая 2017, 16:24



Норильские полицейские присоединились к краевой акции «Утро Победы».

Сегодня своих коллег-полицейских сотрудники отдела по работе с личным составом встречали в полевой форме времен Великой Отечественной войны. Теперь почти для всех норильских стражей порядка символом Победы станет не только георгиевская ленточка, которую в эти дни носит каждый, но и памятная фотография. Своих коллег за организацию патриотической акции поблагодарили не только полицейские, но и рядовые граждане, успевшие сделать необычное фото.

Просмотров:206 В отделе МВД по г. Норильску присоединились к акции «Утро Победы», которую проводит Главное управление МВД России по Красноярскому краю в преддверии празднования 9 Мая.Сегодня своих коллег-полицейских сотрудники отдела по работе с личным составом встречали в полевой форме времен Великой Отечественной войны.Теперь почти для всех норильских стражей порядка символом Победы станет не только георгиевская ленточка, которую в эти дни носит каждый, но и памятная фотография.Своих коллег за организацию патриотической акции поблагодарили не только полицейские, но и рядовые граждане, успевшие сделать необычное фото.