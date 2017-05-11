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11 мая 2017, 12:03



Подарите надежду! Фонд помощи бездомным животным обращается к норильчанам.



Просмотров:173 В благотворительном фонде помощи бездомным животным «Даря надежду» появилась новая подопечная. Это киса-летунья с улицы Новой, 10, района Талнах. Кошка выпала из окна жилого дома, и пока ее никто не ищет. Ей около года. Из-за падения с высоты произошел полный вывих правого запястного сустава с разрывом суставной капсулы; сложный оскольчатый перелом по дистальному метофизу левой бедренной кости с разломом головки; перелом 3-4-й пястной кости ЛПК со смещением в запястном суставе. На операцию надо 16-18 тысяч рублей. В фонде будут благодарны за любую помощь животному. Реквизиты: Сбербанк Р/С 40703810331000000072, ИНН 2457078835, БИК 040407627. В назначении платежа укажите, пожалуйста, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НА ЛЕТУШУ. Также в больших банкоматах Сбербанка через личный кабинет, набрав название «Даря надежду», можно положить средства на счет фонда. Также можно отправить СМС-сообщение со словом ХВОСТИКИ на короткий номер 3443. Вопросы можно задать по телефону 8-913-162-80-72. WhatsApp 8-913-497-27-90.