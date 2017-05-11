11 мая 2017, 12:28



Презентации новых книг, викторины, беспроигрышная лотерея ждут норильчан накануне Международного дня семьи.

14 мая в библиотеке семейного чтения пройдет день открытых дверей. Первых читателей с детьми-дошколятами будут одаривать подарками при наличии паспорта. Весь день с обеда и до вечера посетителей ждут интересные акции: «Запиши ребенка в библиотеку», «Подари книгу малышу» и «День прощеного задолжника». Воскресный праздник семейного чтения «Мы в семье своей родной вместе с солнышком растем» начнется в 13.00 в библиотеке на проезде Котульского, 15.