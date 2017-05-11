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11 мая 2017, 12:33



Через неделю на Таймыре начнется Международный турнир по кёрлингу среди женщин. Идет активная подготовка к встрече гостей.

Так, учреждения культуры должны подготовить экскурсионные программы для участников турнира и туристов, организовать работу этностойбища и уличных развлекательных площадок. Организаторы планируют удивить гостей, представив во всей красе самобытную культуру коренных народов Таймыра. Предполагаются мастер-классы резьбы по кости, изготовлению ненецкой куклы, нганасанского амулета и эвенкийского оберега. Также у гостей праздника будет возможность принять участие в фотосессии в национальных костюмах и многое другое. Напомним, международный турнир по кёрлингу среди женщин «CCT Arctic Cup - 2017» пройдет в г. Дудинке с 19 по 21 мая на ледовой арене «Таймыр». Участие в нем примут две сильнейшие женские сборные команды России, сборная Красноярского края, а также команды из США, Швеции, Швейцарии, Финляндии, Канады.

Просмотров:152 Рабочее совещание по подготовке к проведению Международного турнира по кёрлингу среди женщин «CCT Arctic Cup - 2017» провела заместитель главы муниципального района по вопросам образования и культуры Ирина Алханова. Обсуждали вопросы организации культурно-массовых мероприятий в дни проведения мирового турнира по кёрлингу.Так, учреждения культуры должны подготовить экскурсионные программы для участников турнира и туристов, организовать работу этностойбища и уличных развлекательных площадок.Организаторы планируют удивить гостей, представив во всей красе самобытную культуру коренных народов Таймыра. Предполагаются мастер-классы резьбы по кости, изготовлению ненецкой куклы, нганасанского амулета и эвенкийского оберега. Также у гостей праздника будет возможность принять участие в фотосессии в национальных костюмах и многое другое.Напомним, международный турнир по кёрлингу среди женщин «CCT Arctic Cup - 2017» пройдет в г. Дудинке с 19 по 21 мая на ледовой арене «Таймыр». Участие в нем примут две сильнейшие женские сборные команды России, сборная Красноярского края, а также команды из США, Швеции, Швейцарии, Финляндии, Канады.