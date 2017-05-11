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11 мая 2017, 12:41



Норильчане активно поддержали Всероссийскую акцию «Рекорд Победы».

Акция «Рекорд Победы» проводится более чем в 150 городах России уже в седьмой раз. В ходе акции участники выполняли упражнение на отжимание, символизирующее каждый прожитый мирный день с момента окончания войны, в общей сложности 26 тысяч 298 раз. В среднем за каждую перемену в общий зачет уходило 7 тысяч отжиманий, подсчет вели волонтеры.

Просмотров:153 Участие во Всероссийской акции «Рекорд Победы» приняли учащиеся средней школы № 21 вместе с педагогами и родителями. Цель акции - вовлечение детей и молодежи в общественно-полезную социальную практику, формирование активной гражданской позиции, вырабатывание привычки к систематическим занятиям физкультурой и спортом.Акция «Рекорд Победы» проводится более чем в 150 городах России уже в седьмой раз. В ходе акции участники выполняли упражнение на отжимание, символизирующее каждый прожитый мирный день с момента окончания войны, в общей сложности 26 тысяч 298 раз. В среднем за каждую перемену в общий зачет уходило 7 тысяч отжиманий, подсчет вели волонтеры.