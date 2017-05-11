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11 мая 2017, 12:41

Норильчане активно поддержали Всероссийскую акцию «Рекорд Победы».


Участие во Всероссийской акции «Рекорд Победы» приняли учащиеся средней школы № 21 вместе с педагогами и родителями. Цель акции - вовлечение детей и молодежи в общественно-полезную социальную практику, формирование активной гражданской позиции, вырабатывание привычки к систематическим занятиям физкультурой и спортом.
Акция «Рекорд Победы» проводится более чем в 150 городах России уже в седьмой раз. В ходе акции участники выполняли упражнение на отжимание, символизирующее каждый прожитый мирный день с момента окончания войны, в общей сложности 26 тысяч 298 раз. В среднем за каждую перемену в общий зачет уходило 7 тысяч отжиманий, подсчет вели волонтеры.

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    Список новостей

 12 мая 2017 
10:59   17-летний житель Талнаха, совершивший два грабежа, отправится под 10:43   На Таймыре продолжается реализация районного конкурса «Салют, Победа!».
10:35   11,5 млн руб. направит «Норникель» на пять бизнес-проектов социальных предпринимателей для решения социальных проблем регионов.

 11 мая 2017 
17:48   «Заполярная правда» подвела итоги конкура рассказов об участниках войны в рамках проекта «Хранители истории». 17:32   В XIII региональном конкурсе художественного творчества «Помним подвиги ваши» приняли участие дети со всего Таймыра.
17:04   Норильчане примут участие в международном благотворительном танцевальном фестивале Inclusive Dance. 16:53   Помогли всем миром! Восьмилетняя норильчанка Аня Корзунова благополучно прибыла с Украины в Красноярск и продолжает лечение.
16:28   В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за апрель. 15:49   В Норильске будут судить водителя такси, по вине которого серьезно пострадал пассажир.
15:42   В Норильске за кражу у подруги перед судом предстанет жительница Дудинки. 15:36   В Норильске перед судом предстанет таксист за кражу у клиента.
15:29   В Норильске сотрудница фирмы по оказанию диспетчерских услуг обокрала квартиру своего работодателя. 14:38   Почти 600 тысяч кубометров снега вывезено из норильских дворов за четыре месяца. Работа продолжается полным ходом.
14:22   Свой «Бессмертный полк» собрали учащиеся Норильской детской художественной школы. 13:20   Стройотряды Северо-Кавказского горно-металлургического института отправляются в Норильск.
13:02   Таймыр готовится к предстоящему паводку. Кромка льда на Енисее находится в 1078 км выше Дудинки. 12:41   Норильчане активно поддержали Всероссийскую акцию «Рекорд Победы».
12:33   Через неделю на Таймыре начнется Международный турнир по кёрлингу среди женщин. Идет активная подготовка к встрече гостей. 12:28   Презентации новых книг, викторины, беспроигрышная лотерея ждут норильчан накануне Международного дня семьи.
12:03   Подарите надежду! Фонд помощи бездомным животным обращается к норильчанам. 11:56   Подготовка к ледоходу началась. В выходные дни ледокол «Таймыр» проложит противозаторные прорези на Енисее.

 10 мая 2017 
18:19   Самые северные цыплята в мире. Сегодня в лаборатории «Фаблаб-Норильск» подвели итоги конкурса инкубаторов и наградили победителей. 18:09   В Норильске в Публичной библиотеке День Победы отмечали два дня - 8 и 9 мая.
17:45   Норильские оперативники раскрыли кражу шубы из поликлиники. 17:39   Двух жителей Норильска будут судить за совершение разбоя.
17:32   Далеко не уехал. В Талнахе по горячим следам задержали подозреваемого в угоне автомобиля. 17:20   Вором оказался квартирант. Житель Минусинска украл телевизор из арендуемой в Норильске квартиры.
17:13   Самолет, летевший из Норильска в Ярославль, совершил аварийную посадку. 17:05   Новые раздевалки для медеплавильщиц. «Норникель» продолжает реализацию программы «Быт на производстве».
16:37   В России могут ввести налог на малодетность? Президенту направлен проект закона о поддержке многодетных семей. 16:29   Тепло в Норильск идет с переменным успехом.
16:24   190 информационно-просветительских мероприятий прошло на Таймыре в рамках межведомственной акции «Остановим насилие против детей». 16:01   В Норильске сотрудники ДПС задержали автомобилиста с поддельным водительским удостоверением.
15:56   Кайеркан вместе со всей Россией отпраздновал 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 15:55   День Победы в Великой Отечественной войне Норильск отметил с размахом, с душой, со слезами и песнями.
15:47   Семь тысяч человек приняли участие в параде памяти «Бессмертный полк» в Большом Норильске. 15:01   В преддверии 9 Мая в Норильске завершился традиционный турнир по мини-футболу среди юношеских команд 2006-2007 г. р., посвященный Дню Победы.
14:15   Эта рабочая неделя – самая короткая в текущем году. 13:41   Новый год на новом месте встретят норильчане. Площадку под главную елку города подготовят на берегу озера Долгое.
11:28   Полицейские и общественники Норильска подвели итоги конкурса эссе на тему «Победа в моей семье». 11:20   Норильские полицейские совместно с представителями Росгвардии проводят мероприятие «Оружие».
11:16   Торжества прошли без происшествий. Норильские полицейские обеспечили общественный порядок во время празднования Дня Победы. 11:11   В Норильске полицейские подвели итоги конкурса детских рисунков «Великой Победе - 72», который они объявляли в канун праздника.

 5 мая 2017 
16:24   Норильские полицейские присоединились к краевой акции «Утро Победы». 16:19   Глава Таймыра Сергей Ткаченко c рабочим визитом посетил поселки Носок и Тухард.
16:07   В Диксоне ко Дню Победы появилась «Стена памяти», а в поселке Новорыбная обновлен обелиск фронтовику Ивану Зарукину. 15:52   В канун праздника Великой Победы норильчан поздравили глава Норильска Олег Курилов и руководитель администрации города Евгений Поздняков.
15:46   9 Мая в Норильске состоится обширная праздничная программа. 15:36   Летом на Таймыр поступят 8 резервных источников энергоснабжения.
15:29   Соревнования также проводились в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».




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