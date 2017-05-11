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11 мая 2017, 13:02



Таймыр готовится к предстоящему паводку. Кромка льда на Енисее находится в 1078 км выше Дудинки.

На эту же дату прошлого года уровень воды в районе столицы Таймыра составлял 560 см, кромка льда была на участке Туруханского района: село Верхнеимбатское – село Верещагино, что в 731 км от Дудинки. Затопление дудинских причалов с отметкой 8 м прогнозируется 18-20 мая. Прохождение ледохода в районе Дудинки ожидается в период с 1 по 3 июня, пик паводка, рассчитанный по сумме отрицательных температур, может пройти на уровнях, наблюдавшихся в 2003 году (15,7 м) и 2004-м (17,52 м).

Просмотров:192 Сегодня, 11 мая, кромка льда на Енисее находится в 35-40 км ниже села Подкаменная Тунгуска Туруханского района, что в 1078 км от Дудинки. По состоянию на 8 часов утра в районе Дудинки уровень воды на реке Енисей составил 533 см, прибавил 9 см за сутки, в районе посёлка Потапово городского поселения Дудинка - 130 см, прибавил 11 см за сутки.На эту же дату прошлого года уровень воды в районе столицы Таймыра составлял 560 см, кромка льда была на участке Туруханского района: село Верхнеимбатское – село Верещагино, что в 731 км от Дудинки.Затопление дудинских причалов с отметкой 8 м прогнозируется 18-20 мая. Прохождение ледохода в районе Дудинки ожидается в период с 1 по 3 июня, пик паводка, рассчитанный по сумме отрицательных температур, может пройти на уровнях, наблюдавшихся в 2003 году (15,7 м) и 2004-м (17,52 м).