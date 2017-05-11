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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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10:59 17-летний житель Талнаха, совершивший два грабежа, отправится под
10:43 На Таймыре продолжается реализация районного конкурса «Салют, Победа!».
10:35 11,5 млн руб. направит «Норникель» на пять бизнес-проектов социальных предпринимателей для решения социальных проблем регионов.
17:48 «Заполярная правда» подвела итоги конкура рассказов об участниках войны в рамках проекта «Хранители истории».
17:32 В XIII региональном конкурсе художественного творчества «Помним подвиги ваши» приняли участие дети со всего Таймыра.
17:04 Норильчане примут участие в международном благотворительном танцевальном фестивале Inclusive Dance.
16:53 Помогли всем миром! Восьмилетняя норильчанка Аня Корзунова благополучно прибыла с Украины в Красноярск и продолжает лечение.
16:28 В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за апрель.
15:49 В Норильске будут судить водителя такси, по вине которого серьезно пострадал пассажир.
15:42 В Норильске за кражу у подруги перед судом предстанет жительница Дудинки.
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