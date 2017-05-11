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11 мая 2017, 13:20



Стройотряды Северо-Кавказского горно-металлургического института отправляются в Норильск.

Работать в нашем городе они будут с 15 мая по 30 сентября в структурных подразделениях ООО «Норильскникельремонт», сообщает информационный портал 15-й регион.

Просмотров:164 12 мая во Владикавказе их будут торжественно провожать на центральной площади вуза. Как сообщает пресс-служба комитета по делам молодежи Республики Северная Осетия, в Заполярье отправится один из самых больших профильных строительных отрядов, состоящий из студентов горно-геологического, архитектурно-строительного, электромеханического и металлургического факультетов.Работать в нашем городе они будут с 15 мая по 30 сентября в структурных подразделениях ООО «Норильскникельремонт», сообщает информационный портал 15-й регион.