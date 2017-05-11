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11 мая 2017, 14:22



Свой «Бессмертный полк» собрали учащиеся Норильской детской художественной школы.

В рамках проекта был проведен опрос среди школьников, который позволил определить уровень знаний учащихся о Великой Отечественной войне. В ходе опроса стало понятно, что уровень этот недостаточно высок. В честь памяти художников-фронтовиков для учащихся художественной школы была открыта выставка с презентацией «Эх, дороги!», чтобы они узнали и увидели их героический труд. Выставка иллюстраций и плакатов времен Отечественной войны является данью глубокого уважения и признательности художникам, участникам военных действий, которые ценой собственной жизни защищали страну и вместе со всем народом приближали Победу. Материал, который по крупицам собирался весь год, был представлен в стенной газете художественной школы «Помним, храним, любим» и в мероприятии «Война глазами детей». Это был День памяти, День гордости и скорби о тех, через чьи жизни прошла жестокая война. Воспитанники художественной школы собрали истории своих фронтовиков и тружеников тыла и рассказали их на проведенных мероприятиях. В кинотеатре «Родина» проходит выставка «Из семейного альбома», ученики художественной школы с помощью компьютерной графики изобразили своих близких и родственников в годы Великой Отечественной войны. В выставочном зале, в рамках общешкольного проекта «Наследники Великой Победы» художественной школы прошла выставка «Опыт и творчество», на которой представлены работы не только учащихся, но и преподавателей. «Искусство помогает воплотить не только мысли людей, но и их отношение к происходящему. Великая Отечественная война унесла миллионы жизней, обернулась трагедией для каждой третьей семьи. Нет меры трагизму войны, нет меры героизму людей, проявленному в ней, нет меры горечи и страданию. «Бессмертный полк» от Норильской художественной школы вливается в многомиллионный поток бессмертных полков России и 50 стран мира», - отметила Любовь Карпович.

Просмотров:164 «Светлый праздник 9 Мая завершил свое шествие не только в нашей стране, но и далеко за океаном. Однако работа о сохранении состояния духа в душе и сердце каждого молодого человека должна вестись постоянно. Великая Отечественная война – событие эпохальное, оно не только историческое, трагическое, героическое, но и судьбоносное. Хранить историческую правду - важная задача у нашего народа. Поэтому в художественной школе целый год работал социальный проект «Наследники Великой Победы», - рассказала преподаватель школы Любовь Карпович.В рамках проекта был проведен опрос среди школьников, который позволил определить уровень знаний учащихся о Великой Отечественной войне. В ходе опроса стало понятно, что уровень этот недостаточно высок. В честь памяти художников-фронтовиков для учащихся художественной школы была открыта выставка с презентацией «Эх, дороги!», чтобы они узнали и увидели их героический труд. Выставка иллюстраций и плакатов времен Отечественной войны является данью глубокого уважения и признательности художникам, участникам военных действий, которые ценой собственной жизни защищали страну и вместе со всем народом приближали Победу.Материал, который по крупицам собирался весь год, был представлен в стенной газете художественной школы «Помним, храним, любим» и в мероприятии «Война глазами детей». Это был День памяти, День гордости и скорби о тех, через чьи жизни прошла жестокая война.Воспитанники художественной школы собрали истории своих фронтовиков и тружеников тыла и рассказали их на проведенных мероприятиях.В кинотеатре «Родина» проходит выставка «Из семейного альбома», ученики художественной школы с помощью компьютерной графики изобразили своих близких и родственников в годы Великой Отечественной войны. В выставочном зале, в рамках общешкольного проекта «Наследники Великой Победы» художественной школы прошла выставка «Опыт и творчество», на которой представлены работы не только учащихся, но и преподавателей.«Искусство помогает воплотить не только мысли людей, но и их отношение к происходящему. Великая Отечественная война унесла миллионы жизней, обернулась трагедией для каждой третьей семьи. Нет меры трагизму войны, нет меры героизму людей, проявленному в ней, нет меры горечи и страданию. «Бессмертный полк» от Норильской художественной школы вливается в многомиллионный поток бессмертных полков России и 50 стран мира», - отметила Любовь Карпович.