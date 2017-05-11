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11 мая 2017, 14:38



Почти 600 тысяч кубометров снега вывезено из норильских дворов за четыре месяца. Работа продолжается полным ходом.

«При подготовке дворовых территорий к весеннему периоду силами управляющих компаний выполняются работы по срезке снежного наката, складированию снега в специально отведенных местах на территории двора и его дальнейшему вывозу на снегоотвал. Все работы по снегоуборке ведутся согласно графику, который ежемесячно в управление ЖКХ предоставляют управляющие организации», - рассказал Евгений Войник, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства. За четыре месяца с норильских дворов вывезено порядка 572 тысяч кубических метров снега. Для сравнения: в прошлом, 2016 году объем вывезенного из дворов снега за такой же период составлял 273 тысячи кубических метров снега, что говорит о том, что осадков в текущем году было на порядок больше. Ежедневно на снегоуборку дворов Большого Норильска управляющие компании выводят 72 единицы техники: самосвалов, погрузчиков и так далее. Больше всего снега выпало в Талнахе, и здесь управляющие компании «Талнахбыт» и «СеверныйБыт» вывозят снег из дворов ударными темпами. По территориям Норильска, Кайеркана и Оганера ситуация со снегом более стабильная, и работы ведутся согласно графиков вывоза снега. В целом проблем со снегоуборкой нет, если не считать, что некоторые автомобилисты в период снегоуборки по-прежнему «забывают» убирать свои машины из дворов. В этих случаях каждая отдельная ситуация с брошенным или забытым автомобилем отрабатывается в частном порядке. Свои вопросы, жалобы и предложения по снегоуборке можно озвучивать по телефону общегородской диспетчерской службы управления городского хозяйства администрации города Норильска 43-70-57. Каждое обращение рассматривается и передается в управляющую компанию, обслуживающую конкретный двор.

Просмотров:172 Механизированная очистка придомовых территорий от снега проводится за счет средств, собранных управляющими компаниями с собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирных домов. Напомним, в тариф на механизированную очистку придомовой территории закладывается порядка 40% от объема выпавшего снега. Размер тарифа на снегоуборку зависит от серии дома и площади придомовой территории.«При подготовке дворовых территорий к весеннему периоду силами управляющих компаний выполняются работы по срезке снежного наката, складированию снега в специально отведенных местах на территории двора и его дальнейшему вывозу на снегоотвал. Все работы по снегоуборке ведутся согласно графику, который ежемесячно в управление ЖКХ предоставляют управляющие организации», - рассказал Евгений Войник, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства.За четыре месяца с норильских дворов вывезено порядка 572 тысяч кубических метров снега. Для сравнения: в прошлом, 2016 году объем вывезенного из дворов снега за такой же период составлял 273 тысячи кубических метров снега, что говорит о том, что осадков в текущем году было на порядок больше.Ежедневно на снегоуборку дворов Большого Норильска управляющие компании выводят 72 единицы техники: самосвалов, погрузчиков и так далее. Больше всего снега выпало в Талнахе, и здесь управляющие компании «Талнахбыт» и «СеверныйБыт» вывозят снег из дворов ударными темпами. По территориям Норильска, Кайеркана и Оганера ситуация со снегом более стабильная, и работы ведутся согласно графиков вывоза снега. В целом проблем со снегоуборкой нет, если не считать, что некоторые автомобилисты в период снегоуборки по-прежнему «забывают» убирать свои машины из дворов. В этих случаях каждая отдельная ситуация с брошенным или забытым автомобилем отрабатывается в частном порядке.Свои вопросы, жалобы и предложения по снегоуборке можно озвучивать по телефону общегородской диспетчерской службы управления городского хозяйства администрации города Норильска 43-70-57. Каждое обращение рассматривается и передается в управляющую компанию, обслуживающую конкретный двор.