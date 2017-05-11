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11 мая 2017, 15:29



В Норильске сотрудница фирмы по оказанию диспетчерских услуг обокрала квартиру своего работодателя.

Под подозрение в совершении кражи попала 22-летняя сотрудница фирмы по оказанию диспетчерских услуг, принадлежащей матери потерпевшей. Как установили полицейские, предпринимательница во время своего отсутствия попросила сотрудницу, работавшую в офисе, расположенном в квартире хозяйки, прибрать в жилой ее части, доступ в которую в обычное время для работников фирмы был закрыт. Во время уборки женщина нашла в гардеробной золотые украшения, которые потерпевшая, недавно переехав, хранила у матери вместе с некоторыми другими вещами. Поскольку хищение ценностей хозяйка обнаружила не сразу, злоумышленница успела реализовать их в ломбард, а вырученные деньги потратила по своему усмотрению. Тем не менее полицейские похищенное имущество изъяли и вернули владелице. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба» УК РФ. Теперь недобросовестной работнице грозит до 5 лет лишения свободы. В настоящий момент расследование закончено, дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:186 В дежурную часть полиции обратилась 21-летняя жительница Талнаха с сообщением о том, что из квартиры ее матери пропали ювелирные изделия на сумму более 50 тысяч рублей.Под подозрение в совершении кражи попала 22-летняя сотрудница фирмы по оказанию диспетчерских услуг, принадлежащей матери потерпевшей. Как установили полицейские, предпринимательница во время своего отсутствия попросила сотрудницу, работавшую в офисе, расположенном в квартире хозяйки, прибрать в жилой ее части, доступ в которую в обычное время для работников фирмы был закрыт. Во время уборки женщина нашла в гардеробной золотые украшения, которые потерпевшая, недавно переехав, хранила у матери вместе с некоторыми другими вещами. Поскольку хищение ценностей хозяйка обнаружила не сразу, злоумышленница успела реализовать их в ломбард, а вырученные деньги потратила по своему усмотрению. Тем не менее полицейские похищенное имущество изъяли и вернули владелице.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба» УК РФ. Теперь недобросовестной работнице грозит до 5 лет лишения свободы. В настоящий момент расследование закончено, дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.