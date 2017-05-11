Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

11 мая 2017, 15:36



В Норильске перед судом предстанет таксист за кражу у клиента.

Как установили полицейские, выполнив заказ, подозреваемый нашел на сиденье своего такси забытый пассажиром недорогой телефон. Злоумышленник включил его и обнаружил подключенную услугу «Мобильный банк». С помощью данной услуги в течение трех дней он переводил со счета потерпевшего денежные средства на карту, которую позаимствовал у своего приятеля специально для снятия с ее помощью переводимых денежных средств. Потерпевший в свою очередь банковскую карту не заблокировал, сим-карту телефона восстановил только после новогодних праздников, а хищение со счета обнаружил только спустя неделю после его совершения. После чего и обратился в полицию. К этому времени злоумышленник потратил все похищенное, а телефон выбросил, собщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». Таксисту грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для принятия решения.

Просмотров:184 За помощью в полицию обратился 48–летний местный житель, который сообщил, что накануне Нового года утерял сотовый телефон, после чего с его счета пропали денежные средства. Ущерб заявитель оценил на сумму более 27 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого, которым оказался 25–летний водитель такси. Вечером 31 декабря он подвозил заявителя до продуктового магазина.Как установили полицейские, выполнив заказ, подозреваемый нашел на сиденье своего такси забытый пассажиром недорогой телефон. Злоумышленник включил его и обнаружил подключенную услугу «Мобильный банк». С помощью данной услуги в течение трех дней он переводил со счета потерпевшего денежные средства на карту, которую позаимствовал у своего приятеля специально для снятия с ее помощью переводимых денежных средств.Потерпевший в свою очередь банковскую карту не заблокировал, сим-карту телефона восстановил только после новогодних праздников, а хищение со счета обнаружил только спустя неделю после его совершения. После чего и обратился в полицию. К этому времени злоумышленник потратил все похищенное, а телефон выбросил, собщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». Таксисту грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для принятия решения.