Фото новости:

9 мая - Парад

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
11 мая 2017, 15:36

В Норильске перед судом предстанет таксист за кражу у клиента.


За помощью в полицию обратился 48–летний местный житель, который сообщил, что накануне Нового года утерял сотовый телефон, после чего с его счета пропали денежные средства. Ущерб заявитель оценил на сумму более 27 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого, которым оказался 25–летний водитель такси. Вечером 31 декабря он подвозил заявителя до продуктового магазина.
Как установили полицейские, выполнив заказ, подозреваемый нашел на сиденье своего такси забытый пассажиром недорогой телефон. Злоумышленник включил его и обнаружил подключенную услугу «Мобильный банк». С помощью данной услуги в течение трех дней он переводил со счета потерпевшего денежные средства на карту, которую позаимствовал у своего приятеля специально для снятия с ее помощью переводимых денежных средств.
Потерпевший в свою очередь банковскую карту не заблокировал, сим-карту телефона восстановил только после новогодних праздников, а хищение со счета обнаружил только спустя неделю после его совершения. После чего и обратился в полицию. К этому времени злоумышленник потратил все похищенное, а телефон выбросил, собщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.
В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». Таксисту грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для принятия решения.

Просмотров:184
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 12 мая 2017 
10:59   17-летний житель Талнаха, совершивший два грабежа, отправится под 10:43   На Таймыре продолжается реализация районного конкурса «Салют, Победа!».
10:35   11,5 млн руб. направит «Норникель» на пять бизнес-проектов социальных предпринимателей для решения социальных проблем регионов.

 11 мая 2017 
17:48   «Заполярная правда» подвела итоги конкура рассказов об участниках войны в рамках проекта «Хранители истории». 17:32   В XIII региональном конкурсе художественного творчества «Помним подвиги ваши» приняли участие дети со всего Таймыра.
17:04   Норильчане примут участие в международном благотворительном танцевальном фестивале Inclusive Dance. 16:53   Помогли всем миром! Восьмилетняя норильчанка Аня Корзунова благополучно прибыла с Украины в Красноярск и продолжает лечение.
16:28   В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за апрель. 15:49   В Норильске будут судить водителя такси, по вине которого серьезно пострадал пассажир.
15:42   В Норильске за кражу у подруги перед судом предстанет жительница Дудинки. 15:36   В Норильске перед судом предстанет таксист за кражу у клиента.
15:29   В Норильске сотрудница фирмы по оказанию диспетчерских услуг обокрала квартиру своего работодателя. 14:38   Почти 600 тысяч кубометров снега вывезено из норильских дворов за четыре месяца. Работа продолжается полным ходом.
14:22   Свой «Бессмертный полк» собрали учащиеся Норильской детской художественной школы. 13:20   Стройотряды Северо-Кавказского горно-металлургического института отправляются в Норильск.
13:02   Таймыр готовится к предстоящему паводку. Кромка льда на Енисее находится в 1078 км выше Дудинки. 12:41   Норильчане активно поддержали Всероссийскую акцию «Рекорд Победы».
12:33   Через неделю на Таймыре начнется Международный турнир по кёрлингу среди женщин. Идет активная подготовка к встрече гостей. 12:28   Презентации новых книг, викторины, беспроигрышная лотерея ждут норильчан накануне Международного дня семьи.
12:03   Подарите надежду! Фонд помощи бездомным животным обращается к норильчанам. 11:56   Подготовка к ледоходу началась. В выходные дни ледокол «Таймыр» проложит противозаторные прорези на Енисее.

 10 мая 2017 
18:19   Самые северные цыплята в мире. Сегодня в лаборатории «Фаблаб-Норильск» подвели итоги конкурса инкубаторов и наградили победителей. 18:09   В Норильске в Публичной библиотеке День Победы отмечали два дня - 8 и 9 мая.
17:45   Норильские оперативники раскрыли кражу шубы из поликлиники. 17:39   Двух жителей Норильска будут судить за совершение разбоя.
17:32   Далеко не уехал. В Талнахе по горячим следам задержали подозреваемого в угоне автомобиля. 17:20   Вором оказался квартирант. Житель Минусинска украл телевизор из арендуемой в Норильске квартиры.
17:13   Самолет, летевший из Норильска в Ярославль, совершил аварийную посадку. 17:05   Новые раздевалки для медеплавильщиц. «Норникель» продолжает реализацию программы «Быт на производстве».
16:37   В России могут ввести налог на малодетность? Президенту направлен проект закона о поддержке многодетных семей. 16:29   Тепло в Норильск идет с переменным успехом.
16:24   190 информационно-просветительских мероприятий прошло на Таймыре в рамках межведомственной акции «Остановим насилие против детей». 16:01   В Норильске сотрудники ДПС задержали автомобилиста с поддельным водительским удостоверением.
15:56   Кайеркан вместе со всей Россией отпраздновал 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 15:55   День Победы в Великой Отечественной войне Норильск отметил с размахом, с душой, со слезами и песнями.
15:47   Семь тысяч человек приняли участие в параде памяти «Бессмертный полк» в Большом Норильске. 15:01   В преддверии 9 Мая в Норильске завершился традиционный турнир по мини-футболу среди юношеских команд 2006-2007 г. р., посвященный Дню Победы.
14:15   Эта рабочая неделя – самая короткая в текущем году. 13:41   Новый год на новом месте встретят норильчане. Площадку под главную елку города подготовят на берегу озера Долгое.
11:28   Полицейские и общественники Норильска подвели итоги конкурса эссе на тему «Победа в моей семье». 11:20   Норильские полицейские совместно с представителями Росгвардии проводят мероприятие «Оружие».
11:16   Торжества прошли без происшествий. Норильские полицейские обеспечили общественный порядок во время празднования Дня Победы. 11:11   В Норильске полицейские подвели итоги конкурса детских рисунков «Великой Победе - 72», который они объявляли в канун праздника.

 5 мая 2017 
16:24   Норильские полицейские присоединились к краевой акции «Утро Победы». 16:19   Глава Таймыра Сергей Ткаченко c рабочим визитом посетил поселки Носок и Тухард.
16:07   В Диксоне ко Дню Победы появилась «Стена памяти», а в поселке Новорыбная обновлен обелиск фронтовику Ивану Зарукину. 15:52   В канун праздника Великой Победы норильчан поздравили глава Норильска Олег Курилов и руководитель администрации города Евгений Поздняков.
15:46   9 Мая в Норильске состоится обширная праздничная программа. 15:36   Летом на Таймыр поступят 8 резервных источников энергоснабжения.
15:29   Соревнования также проводились в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх