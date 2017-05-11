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11 мая 2017, 15:42



В Норильске за кражу у подруги перед судом предстанет жительница Дудинки.

Как установили полицейские, подозреваемая зашла в гости к подруге. Последняя, будучи после ночной смены, уснула, а злоумышленница воспользовалась моментом и, проверив сумку подруги, похитила из ее кошелька около семи тысяч рублей. Похищенное потратила на приобретение спиртного. Обнаружив пропажу денег, потерпевшая в течение дня пыталась созвониться с подругой, однако злоумышленница на звонки не отвечала, после чего норильчанка обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба», максимальная санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы. В настоящий момент дело направлено в суд, его фигурантка находится под подпиской о невыезде.

Просмотров:177 В дежурную часть полиции с сообщением о хищении у нее семи тысяч рублей обратилась 24-летняя жительница Норильска. Под подозрение попала ранее неоднократно судимая, нигде не работающая и злоупотребляющая алкоголем 28-летняя подруга потерпевшей, прибывшая в Норильск из Дудинки, сообщила пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Как установили полицейские, подозреваемая зашла в гости к подруге. Последняя, будучи после ночной смены, уснула, а злоумышленница воспользовалась моментом и, проверив сумку подруги, похитила из ее кошелька около семи тысяч рублей. Похищенное потратила на приобретение спиртного.Обнаружив пропажу денег, потерпевшая в течение дня пыталась созвониться с подругой, однако злоумышленница на звонки не отвечала, после чего норильчанка обратилась в полицию.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба», максимальная санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы. В настоящий момент дело направлено в суд, его фигурантка находится под подпиской о невыезде.