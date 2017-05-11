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11 мая 2017, 15:49



В Норильске будут судить водителя такси, по вине которого серьезно пострадал пассажир.

По данным следствия, водитель легкового автомобиля «Рено», подрабатывая в фирме такси, взял заявку на доставку пассажира из Норильска в Талнах. В ночное время на дороге работала снегоуборочная техника, из-за чего видимость была ограничена, однако водитель не учел дорожной обстановки и при попытке совершить обгон допустил столкновение с трактором дорожной службы. В результате его 30-летний пассажир получил травмы и был доставлен в городскую больницу. В ходе проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что полученные потерпевшим травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью. В отношении 46-летнего таксиста, ранее попадавшего в поле зрения полицейских, в том числе и за нарушение правил дорожного движения, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь мужчине грозит срок до трех лет, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:194 Дорожно-транспортное происшествие произошло в декабре 2016 года на автодороге Норильск-Талнах.По данным следствия, водитель легкового автомобиля «Рено», подрабатывая в фирме такси, взял заявку на доставку пассажира из Норильска в Талнах. В ночное время на дороге работала снегоуборочная техника, из-за чего видимость была ограничена, однако водитель не учел дорожной обстановки и при попытке совершить обгон допустил столкновение с трактором дорожной службы. В результате его 30-летний пассажир получил травмы и был доставлен в городскую больницу.В ходе проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что полученные потерпевшим травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью.В отношении 46-летнего таксиста, ранее попадавшего в поле зрения полицейских, в том числе и за нарушение правил дорожного движения, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь мужчине грозит срок до трех лет, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.