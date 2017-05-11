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11 мая 2017, 16:28



В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за апрель.

Норильская обогатительная фабрика с переработкой сырья справилась на 117%, перевыполнив также показатель по выдаче никеля и меди в концентратах. Талнахская обогатительная фабрика, в отличие от Норильской, план не выполнила, что объясняется ее экспериментальной работой на проектной шихте руд. Фабрика не додала медь в концентрате, но при этом никель в концентратах отправила на НМЗ выше плана. Хорошо отработал медный завод. Перевыполнил план по черновой и электролитной меди, а также по металлам платиновой группы на 126%. Надеждинский металлургический завод все показатели также выполнил, а переработку в гидрометаллургии и вовсе перевыполнил, достигнув отметки в 118%. Цементный завод, транспортники, ремонтники, строители и энергетики, по словам начальника производственного управления, также отработали без замечаний, выполнив планы в полном объеме. Обозначая ремонтные работы, проведенные в апреле, Владислав Стешенко отметил ремонт подземного дробильного комплекса СС-1 (Север) на руднике «Октябрьский». Работы еще продолжаются и завершатся только в июне. На шахте «Скалистая» завершен ремонт механизма перестановки барабана ВСС-1. Это новый подъем руды, который функционирует с этого года. Также в прошлом месяце на 12 часов останавливали медистую цепочку для замены ленты основного конвейера на НОФ, а на ТОФ на 11 часов останавливали основную мельницу для ремонта узлов оборудования и замены лент конвейеров. На НМЗ в течение трех суток стояла первая технологическая линия, пока шел ремонт гран-бассейна и меняли кессоны реакционной шахты ПВП-1. На медном заводе провели десятисуточный ремонт анодной печи № 4.

Просмотров:182 План по объему добычи руды за апрель выполнен и суммарно, и каждым горным подразделением по отдельности, однако по содержанию меди и никеля в руде до плановых показателей не дотянули. Отставание связано с пониженным содержанием этих металлов в добываемых рудах, отметил на брифинге начальник производственного управления ЗФ «Норникеля» Владислав Стешенко.Норильская обогатительная фабрика с переработкой сырья справилась на 117%, перевыполнив также показатель по выдаче никеля и меди в концентратах.Талнахская обогатительная фабрика, в отличие от Норильской, план не выполнила, что объясняется ее экспериментальной работой на проектной шихте руд. Фабрика не додала медь в концентрате, но при этом никель в концентратах отправила на НМЗ выше плана.Хорошо отработал медный завод. Перевыполнил план по черновой и электролитной меди, а также по металлам платиновой группы на 126%.Надеждинский металлургический завод все показатели также выполнил, а переработку в гидрометаллургии и вовсе перевыполнил, достигнув отметки в 118%.Цементный завод, транспортники, ремонтники, строители и энергетики, по словам начальника производственного управления, также отработали без замечаний, выполнив планы в полном объеме.Обозначая ремонтные работы, проведенные в апреле, Владислав Стешенко отметил ремонт подземного дробильного комплекса СС-1 (Север) на руднике «Октябрьский». Работы еще продолжаются и завершатся только в июне.На шахте «Скалистая» завершен ремонт механизма перестановки барабана ВСС-1. Это новый подъем руды, который функционирует с этого года.Также в прошлом месяце на 12 часов останавливали медистую цепочку для замены ленты основного конвейера на НОФ, а на ТОФ на 11 часов останавливали основную мельницу для ремонта узлов оборудования и замены лент конвейеров.На НМЗ в течение трех суток стояла первая технологическая линия, пока шел ремонт гран-бассейна и меняли кессоны реакционной шахты ПВП-1.На медном заводе провели десятисуточный ремонт анодной печи № 4.