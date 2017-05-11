Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

11 мая 2017, 16:53



Помогли всем миром! Восьмилетняя норильчанка Аня Корзунова благополучно прибыла с Украины в Красноярск и продолжает лечение.

История юной жительницы Кайеркана Ани Корзуновой известна почти каждому норильчанину. В прошлом году во время поездки в гости к бабушке на Украину девочка внезапно заболела (острый лимфобластный лейкоз). Первый этап лечения прошел на Украине, но из-за гражданства другого государства возникали проблемы с приобретением и получением специальных медицинских препаратов. Выход был только один – срочно доставить ребенка в Россию. Принять девочку готовы были в красноярской клинике. При этом требовалась помощь на протяжении всей транспортировки больного ребенка. Бабушка как законный представитель Ани обратилась за помощью в благотворительный фонд «Территория добра». Сопровождающих для девочки решили искать на каждом этапе поездки: из аэропорта Киева (Жуляны) до Минска, из Минска до аэропорта Домодедово в Москве и из столицы Родины до Красноярска. Через соцсети и группу фонда в WhatsApp добровольные сопровождающие были найдены. На Украине от клиники до аэропорта Киева (Жуляны) девочку сопровождали украинские волонтеры - добровольцы, которые помогают в местных больницах детворе с онкологией. В аэропорту заботы о юной норильчанке взяли на себя представители белорусской авиакомпании «БелАвиа», а в Минске сопровождение Ани с мамой организовал норильский предприниматель Андрей Данилов. В Москве Корзуновых встретили представители авиакомпании «Нордстар». Благодаря Леониду Мохову, генеральному директору авиакомпании, для девочки были созданы все условия. Из аэропорта Красноярска девочку на реанимобиле доставили в Красноярскую краевую больницу, где поместили в отдельную палату. Сейчас Аня Корзунова проходит лечение в онкогематологическом отделении. Время не было упущено, и у девочки есть все шансы поправиться. Врачи краевой больницы дают оптимистичный прогноз на будущее и отмечают высокий профессионализм украинских докторов, начинавших лечение. Повеселела и сама Анечка, у которой появилась надежда на счастливое будущее.

Просмотров:277 Неравнодушные люди помогли девочке добраться до столицы региона и продолжить лечение в краевой клинике.История юной жительницы Кайеркана Ани Корзуновой известна почти каждому норильчанину. В прошлом году во время поездки в гости к бабушке на Украину девочка внезапно заболела (острый лимфобластный лейкоз). Первый этап лечения прошел на Украине, но из-за гражданства другого государства возникали проблемы с приобретением и получением специальных медицинских препаратов. Выход был только один – срочно доставить ребенка в Россию. Принять девочку готовы были в красноярской клинике. При этом требовалась помощь на протяжении всей транспортировки больного ребенка.Бабушка как законный представитель Ани обратилась за помощью в благотворительный фонд «Территория добра».Сопровождающих для девочки решили искать на каждом этапе поездки: из аэропорта Киева (Жуляны) до Минска, из Минска до аэропорта Домодедово в Москве и из столицы Родины до Красноярска. Через соцсети и группу фонда в WhatsApp добровольные сопровождающие были найдены.На Украине от клиники до аэропорта Киева (Жуляны) девочку сопровождали украинские волонтеры - добровольцы, которые помогают в местных больницах детворе с онкологией. В аэропорту заботы о юной норильчанке взяли на себя представители белорусской авиакомпании «БелАвиа», а в Минске сопровождение Ани с мамой организовал норильский предприниматель Андрей Данилов. В Москве Корзуновых встретили представители авиакомпании «Нордстар». Благодаря Леониду Мохову, генеральному директору авиакомпании, для девочки были созданы все условия. Из аэропорта Красноярска девочку на реанимобиле доставили в Красноярскую краевую больницу, где поместили в отдельную палату.Сейчас Аня Корзунова проходит лечение в онкогематологическом отделении. Время не было упущено, и у девочки есть все шансы поправиться. Врачи краевой больницы дают оптимистичный прогноз на будущее и отмечают высокий профессионализм украинских докторов, начинавших лечение. Повеселела и сама Анечка, у которой появилась надежда на счастливое будущее.