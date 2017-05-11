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11 мая 2017, 17:04



Норильчане примут участие в международном благотворительном танцевальном фестивале Inclusive Dance.

Межрегиональный этап фестиваля пройдет в Красноярске 12 и 13 мая. От Норильска в благотворительном танцевальном фестивале примут участие дуэт «Выше неба». Образовался он на втором фестивале «Добрый Норильск», показавшего, что на самом деле даже у людей с ограниченными возможностями возможности безграничны. Именно тогда сотрудница фонда «Территория добра» Ксения Руденко и представитель Норильского общества инвалидов и волонтер фонда Игорь Филиппов показали свой совместный танец «Мечта». Альбина Рожкова, председатель общества инвалидов предложила отправить дуэт для участие в фестивале Inclusive Dance. В ходе подготовки к конкурсу, буквально за месяц родился еще один танец «Новый путь». Идея новой хореографической композиции была навеяна подготовкой к Дню Победы. Этот танец о любви, надежде, вере в то, что любовь сможет все. Ролик с танцем был отправлен на рассмотрение экспертов танцевального фестиваля Inclusive Dance, одобрен ими и ребят пригласили официально. 12 мая у дуэта конкурсный день во время которого Ксения и Игорь продемонстрируют два танцевальных номера «Мечта» и «Новый путь», а 13 мая наш дуэт выступит со своими композициями уже на гала-концерте фестиваля.

Просмотров:144 Цель фестиваля -активное вовлечение в занятия танцами людей с инвалидностью, оказавшихся в социальной изоляции; широкое привлечение волонтерского сообщества и танцевальных коллективов к систематической творческой работе с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Учредителем и главным организатором Фестиваля является автономная некоммерческая организация «Центр социокультурной анимации «Одухотворение». Соорганизаторами конкурса выступают Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов», Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.Межрегиональный этап фестиваля пройдет в Красноярске 12 и 13 мая. От Норильска в благотворительном танцевальном фестивале примут участие дуэт «Выше неба». Образовался он на втором фестивале «Добрый Норильск», показавшего, что на самом деле даже у людей с ограниченными возможностями возможности безграничны. Именно тогда сотрудница фонда «Территория добра» Ксения Руденко и представитель Норильского общества инвалидов и волонтер фонда Игорь Филиппов показали свой совместный танец «Мечта». Альбина Рожкова, председатель общества инвалидов предложила отправить дуэт для участие в фестивале Inclusive Dance. В ходе подготовки к конкурсу, буквально за месяц родился еще один танец «Новый путь». Идея новой хореографической композиции была навеяна подготовкой к Дню Победы. Этот танец о любви, надежде, вере в то, что любовь сможет все. Ролик с танцем был отправлен на рассмотрение экспертов танцевального фестиваля Inclusive Dance, одобрен ими и ребят пригласили официально.12 мая у дуэта конкурсный день во время которого Ксения и Игорь продемонстрируют два танцевальных номера «Мечта» и «Новый путь», а 13 мая наш дуэт выступит со своими композициями уже на гала-концерте фестиваля.