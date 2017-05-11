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11 мая 2017, 17:32



В XIII региональном конкурсе художественного творчества «Помним подвиги ваши» приняли участие дети со всего Таймыра.

Церемония награждения победителей прошла в выставочном зале Таймырского Дома народного творчества. Ведущие мероприятия рассказали о победе советского народа над фашизмом и героической обороне Диксона. Звучали добрые слова о ветеране Великой Отечественной войны Иване Федотовиче Огиенко, который на протяжении 12 лет был председателем жюри конкурса «Помним подвиги ваши», учил детей быть порядочными и отважными, призывал оставаться патриотами своей страны и помнить, какой ценой досталась Великая Победа. В номинации «Изобразительное искусство» согласно своим возрастным категориям обладателями дипломов 1-й степени стали: воспитанник детского сада «Льдинка» Савелий Павленко, воспитанник Норильской детской художественной школы Кирилл Моисеенко, Ксения Букина из Дома детского творчества (Кайеркан), Вениамин Безруких из Дудинской общеобразовательной школы-интерната. Дипломов в номинации «Завоеванный мир» были удостоены Наила Адылова из Кайеркана, Кристина Журавчак из Норильской детской художественной школы и Алина Хлудеева из Дудинской детской школы искусств имени Бориса Молчанова. Победителями в номинации «За верность памяти» названы: ТМКОУ «Диксонская средняя школа», ТМКОУ «Хантайская основная школа № 10», МКУ ДО «Диксонская детская школа искусств» и ТМК ОУДО «Хатангский центр детского творчества». В номинации «Декоративно-прикладное искусство» дипломов 1-й степени были удостоены: группа «Улыбка» детского сада комбинированного вида «Сказка», семья Ксении Емашевой (детский сад «Белоснежка»), Алина Гарипова (детский сад «Рябинка»), Алина Бадалова (Дом детского творчества пгт Тура), студия «Очумелые ручки» из Усть-Портовской средней школы-интерната. Диплом в номинации «За верность памяти» достался Михаилу Балинскому из Дудинской средней школы № 4. Победителем в номинации «Литературное творчество» стала София Сафонова из Дудинской средней школы № 1. В номинациях «Проза» и «Поэзия» дипломы 1-й степени – у Ярослава Садовского из Дудинской средней школы № 3 и Олега Капитанова из Дудинской гимназии соответственно. Благодарственными письмами наградили также педагогов и воспитателей конкурсантов, сообщили в отделе по связям с общественностью центра по обеспечению деятельности администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Просмотров:159 Подведены итоги XIII регионального конкурса художественного творчества «Помним подвиги ваши», который был посвящен 75-летию обороны острова Диксон в Великой Отечественной войне. Более 170 юных жителей сельского поселения Хатанга и городских поселений Диксон и Дудинка, а также Игарки, пгт Тура в Эвенкии, Норильска, Кайеркана прислали на конкурс более 150 работ в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также около 30 литературных работ разного жанра.Церемония награждения победителей прошла в выставочном зале Таймырского Дома народного творчества. Ведущие мероприятия рассказали о победе советского народа над фашизмом и героической обороне Диксона. Звучали добрые слова о ветеране Великой Отечественной войны Иване Федотовиче Огиенко, который на протяжении 12 лет был председателем жюри конкурса «Помним подвиги ваши», учил детей быть порядочными и отважными, призывал оставаться патриотами своей страны и помнить, какой ценой досталась Великая Победа.В номинации «Изобразительное искусство» согласно своим возрастным категориям обладателями дипломов 1-й степени стали: воспитанник детского сада «Льдинка» Савелий Павленко, воспитанник Норильской детской художественной школы Кирилл Моисеенко, Ксения Букина из Дома детского творчества (Кайеркан), Вениамин Безруких из Дудинской общеобразовательной школы-интерната.Дипломов в номинации «Завоеванный мир» были удостоены Наила Адылова из Кайеркана, Кристина Журавчак из Норильской детской художественной школы и Алина Хлудеева из Дудинской детской школы искусств имени Бориса Молчанова. Победителями в номинации «За верность памяти» названы: ТМКОУ «Диксонская средняя школа», ТМКОУ «Хантайская основная школа № 10», МКУ ДО «Диксонская детская школа искусств» и ТМК ОУДО «Хатангский центр детского творчества».В номинации «Декоративно-прикладное искусство» дипломов 1-й степени были удостоены: группа «Улыбка» детского сада комбинированного вида «Сказка», семья Ксении Емашевой (детский сад «Белоснежка»), Алина Гарипова (детский сад «Рябинка»), Алина Бадалова (Дом детского творчества пгт Тура), студия «Очумелые ручки» из Усть-Портовской средней школы-интерната.Диплом в номинации «За верность памяти» достался Михаилу Балинскому из Дудинской средней школы № 4.Победителем в номинации «Литературное творчество» стала София Сафонова из Дудинской средней школы № 1. В номинациях «Проза» и «Поэзия» дипломы 1-й степени – у Ярослава Садовского из Дудинской средней школы № 3 и Олега Капитанова из Дудинской гимназии соответственно.Благодарственными письмами наградили также педагогов и воспитателей конкурсантов, сообщили в отделе по связям с общественностью центра по обеспечению деятельностиадминистрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.