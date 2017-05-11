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11 мая 2017, 17:48



«Заполярная правда» подвела итоги конкура рассказов об участниках войны в рамках проекта «Хранители истории».

В этом году «Хранители истории» расположились на сайте издания, получив там постоянную прописку. Несколько работ были опубликованы в печати. Накануне Дня Победы, в номере за 5 мая, в газете вышла подборка рассказов финалистов под общим названием «Пока существует наш род». За время, пока принимались работы, удалось найти спонсоров: помочь «Заполярке» поощрить участников «Хранителей» любезно согласились сеть магазинов «Океан» и «Жар.Птица», благотворительный фонд «Территория добра» и магазин «Вероника». На конкурс было прислано 39 рассказов и эссе, в том числе исследовательских групповых работ. Самому младшему участнику конкурса – пять лет, старшему – 55. Победителями проекта в итоге стали 12 участников. Призеры в детской номинации: Альбина Дягтерева, «Пошла пехота-матушка» Дарья Башкова, «Он совсем даже не старик» Георгий Разухин, «Спасибо деду за победу» Аман Сереев, «Просто ждала» Лена Багмет, «Пока существует наш род» Анастасия Туварева, «Мы помним» Полина Белокозова, «Симфония героя» Никита Земзюлин, «Освободитель», «Однажды и на всю жизнь» Елизавета Шевченко, «Поэма о войне» Соня Козырева, «Сестра милосердия» В номинации «Взрослые» победителем стала Надежда Худякова, племянница героя, с рассказом «16 часов подвига Саши Петряева». Приз за самое большое число голосов на сайте получает Александр Аниферов, группа «Звездочки», детский сад «Василек» («Главное – жив!») Пять норильских тружениц тыла, с чьих слов специально для нашего проекта соцработники Комплексного центра написали рассказы о жизни и войне, отмечены вне номинаций - четыре бабушки получили подарки к 9 Мая, одна, к сожалению, не дожила месяца до празднования 72-й годовщины Великой Победы. Также отдельная благодарность ребятам из поисковой группы «Память России» станции детского и юношеского туризма и экскурсий - за увековечивание памяти, работу с архивами и восстановление хронологии событий, связанных с судьбами участников войны. Всех без исключения участников конкурса ждем на церемонии награждения 16 мая в 16.00 в редакции «Заполярной правды».

Просмотров:167 Проекту уже четыре года. Сначала участие в нем принимали школьные музеи, затем школы, с целыми акциями памяти, после – просто норильские семьи и ребятишки, рассказавшие о воевавших дедах и прадедах.В этом году «Хранители истории» расположились на сайте издания, получив там постоянную прописку.Несколько работ были опубликованы в печати. Накануне Дня Победы, в номере за 5 мая, в газете вышла подборка рассказов финалистов под общим названием «Пока существует наш род». За время, пока принимались работы, удалось найти спонсоров: помочь «Заполярке» поощрить участников «Хранителей» любезно согласились сеть магазинов «Океан» и «Жар.Птица», благотворительный фонд «Территория добра» и магазин «Вероника».На конкурс было прислано 39 рассказов и эссе, в том числе исследовательских групповых работ. Самому младшему участнику конкурса – пять лет, старшему – 55. Победителями проекта в итоге стали 12 участников.Призеры в детской номинации:Альбина Дягтерева, «Пошла пехота-матушка»Дарья Башкова, «Он совсем даже не старик»Георгий Разухин, «Спасибо деду за победу»Аман Сереев, «Просто ждала»Лена Багмет, «Пока существует наш род»Анастасия Туварева, «Мы помним»Полина Белокозова, «Симфония героя»Никита Земзюлин, «Освободитель», «Однажды и на всю жизнь»Елизавета Шевченко, «Поэма о войне»Соня Козырева, «Сестра милосердия»В номинации «Взрослые» победителем стала Надежда Худякова, племянница героя, с рассказом «16 часов подвига Саши Петряева».Приз за самое большое число голосов на сайте получает Александр Аниферов, группа «Звездочки», детский сад «Василек» («Главное – жив!»)Пять норильских тружениц тыла, с чьих слов специально для нашего проекта соцработники Комплексного центра написали рассказы о жизни и войне, отмечены вне номинаций - четыре бабушки получили подарки к 9 Мая, одна, к сожалению, не дожила месяца до празднования 72-й годовщины Великой Победы.Также отдельная благодарность ребятам из поисковой группы «Память России» станции детского и юношеского туризма и экскурсий - за увековечивание памяти, работу с архивами и восстановление хронологии событий, связанных с судьбами участников войны.Всех без исключения участников конкурса ждем на церемонии награждения 16 мая в 16.00 в редакции «Заполярной правды».