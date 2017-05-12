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12 мая 2017, 10:35



11,5 млн руб. направит «Норникель» на пять бизнес-проектов социальных предпринимателей для решения социальных проблем регионов.

«Количество проектов и динамика программы развития социального предпринимательства радуют. У нас первый социальный предприниматель уже вернул полученный от компании заем. Это говорит о том, что механизм работает. Среди представленных проектов есть интересные и важные. Значим и интерес аудитории. Задают вопросы - значит, проект цепляет, значит, проблема есть. Ведь проекты как раз и рождаются как ответ на существующую проблему», - отметил начальник управления благотворительных программ «Норникеля» Игорь Сухотин. На инвестиционных сессиях в Норильске и Мончегорске было представлено 12 бизнес-проектов. Защите проектов предшествовал курс «Социальное предпринимательство», состоящий из четырех обучающих сессий, где участники прошли весь путь от бизнес-идеи до готового проекта. Около ста слушателей курсов познакомились с основами создания, ведения и продвижения социального бизнеса. В подготовке бизнес-проектов слушателям курса помогали опытные наставники-бизнесмены и члены клуба социальных предпринимателей, созданного два года назад в Норильске и Мурманской области. Клуб объединяет участников программы прошлых лет и всех тех, кому интересна тема социального предпринимательства. Члены клуба имеют возможность получать консультационную помощь, поддержку, находить партнеров и привлекать необходимые ресурсы. В скором времени в Норильске ателье-студия «Лайм» запустит курсы по швейному делу и конструированию одежды, в Мончегорске откроется экскурсионное бюро, а в Печенгском районе появятся полезная для здоровья соляная пещера и центр поддержки и укрепления семьи. Традиционно часть проектов по итогам обучающего курса стартует без финансовой поддержки компании. Одним из таких проектов в этом году стал проект «Детский технопарк «Юные Эйнштейны» в Норильске. Развитие социального предпринимательства является компонентом благотворительной программы «Мир новых возможностей», которая реализуется «Норникелем» с 2014 года. С начала старта программы было поддержано 14 социальных бизнес-проектов на сумму 56,5 млн рублей, сообщается на сайте компании.

Просмотров:61 «Норникель» уже третий год реализует программу развития социального предпринимательства в своих регионах (г. Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Мончегорск и Печенгский район). В этом году на поддержанные проекты компания направит 11,5 млн. руб. в виде беспроцентных возвратных кредитов сроком на два года.«Количество проектов и динамика программы развития социального предпринимательства радуют. У нас первый социальный предприниматель уже вернул полученный от компании заем. Это говорит о том, что механизм работает. Среди представленных проектов есть интересные и важные. Значим и интерес аудитории. Задают вопросы - значит, проект цепляет, значит, проблема есть. Ведь проекты как раз и рождаются как ответ на существующую проблему», - отметил начальник управления благотворительных программ «Норникеля» Игорь Сухотин.На инвестиционных сессиях в Норильске и Мончегорске было представлено 12 бизнес-проектов. Защите проектов предшествовал курс «Социальное предпринимательство», состоящий из четырех обучающих сессий, где участники прошли весь путь от бизнес-идеи до готового проекта. Около ста слушателей курсов познакомились с основами создания, ведения и продвижения социального бизнеса.В подготовке бизнес-проектов слушателям курса помогали опытные наставники-бизнесмены и члены клуба социальных предпринимателей, созданного два года назад в Норильске и Мурманской области. Клуб объединяет участников программы прошлых лет и всех тех, кому интересна тема социального предпринимательства. Члены клуба имеют возможность получать консультационную помощь, поддержку, находить партнеров и привлекать необходимые ресурсы.В скором времени в Норильске ателье-студия «Лайм» запустит курсы по швейному делу и конструированию одежды, в Мончегорске откроется экскурсионное бюро, а в Печенгском районе появятся полезная для здоровья соляная пещера и центр поддержки и укрепления семьи.Традиционно часть проектов по итогам обучающего курса стартует без финансовой поддержки компании. Одним из таких проектов в этом году стал проект «Детский технопарк «Юные Эйнштейны» в Норильске.Развитие социального предпринимательства является компонентом благотворительной программы «Мир новых возможностей», которая реализуется «Норникелем» с 2014 года. С начала старта программы было поддержано 14 социальных бизнес-проектов на сумму 56,5 млн рублей, сообщается на сайте компании.