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12 мая 2017, 10:43



На Таймыре продолжается реализация районного конкурса «Салют, Победа!».

А после викторины состоялся квест «Мы – наследники Великой Победы», организованный в рамках проекта, ставшего одним из шести победителей муниципального конкурса «Салют, Победа!». Игра включала в себя следующие этапы: «Азбука Морзе» (расшифровка текста), стратегическую военную игру «Поле боя», игру «Найди бойца» (интерактивный стол), игру «Где логика» (зашифрованные песни военных лет). Напомним, районный конкурс проектов «Салют, Победа!» посвящен Победе советского народа в Великой Отечественной войне и направлен на организацию работы по патриотическому воспитанию подростков и допризывной молодежи района. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Молодежь Таймыра», отмечается на сайте Таймырского муниципального района.

Просмотров:53 Воспитанники и сотрудники детско-юношеского центра туризма и творчества «Юниор» приняли участие в викторине, посвященной Победе в Великой Отечественной войне. Все участники викторины получили задания, на выполнение которых отводилось 15 минут. Победителей определили в четырех возрастных группах: 3-4 классы, 5-6, 7-8 и 9-11-е классы.А после викторины состоялся квест «Мы – наследники Великой Победы», организованный в рамках проекта, ставшего одним из шести победителей муниципального конкурса «Салют, Победа!». Игра включала в себя следующие этапы: «Азбука Морзе» (расшифровка текста), стратегическую военную игру «Поле боя», игру «Найди бойца» (интерактивный стол), игру «Где логика» (зашифрованные песни военных лет).Напомним, районный конкурс проектов «Салют, Победа!» посвящен Победе советского народа в Великой Отечественной войне и направлен на организацию работы по патриотическому воспитанию подростков и допризывной молодежи района. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Молодежь Таймыра», отмечается на сайте Таймырского муниципального района.