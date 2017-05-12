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12 мая 2017, 10:59



17-летний житель Талнаха, совершивший два грабежа, отправится под

Сотрудники полиции выяснили, что сын заявительницы со своим обидчиком обучается в одном учебном заведении, но между собой они не общаются. Выяснилось также, что подозреваемый в вечернее время пришел домой к своему оппоненту и стал высказывать ему недовольства по поводу публикации в социальных сетях фотографий с мероприятия по празднованию Нового года с его участием. После чего выхватил из рук несовершеннолетнего его телефон и заявил, что вернет его только за денежную выплату. Скрывшись с похищенным телефоном, злоумышленник вставил в него свою сим-карту и стал им пользоваться. Однако уже на следующий день вместе со своим отцом был вызван в отдел полиции №2, где стражи порядка изъяли похищенное, сообщила пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. Полицейские установили также, что ранее несовершеннолетний злоумышленник на глазах сотрудников продуктового супермаркета похитил бутылку вина стоимостью около 200 рублей, с которой скрылся. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Решения суда обвиняемый дожидается под подпиской о невыезде.

Просмотров:39 За помощью в полицию обратилась жительница Талнаха, которая сообщила, что у ее 16-летнего сына малознакомый сверстник похитил сотовый телефон стоимостью 20 тысяч рублей.Сотрудники полиции выяснили, что сын заявительницы со своим обидчиком обучается в одном учебном заведении, но между собой они не общаются. Выяснилось также, что подозреваемый в вечернее время пришел домой к своему оппоненту и стал высказывать ему недовольства по поводу публикации в социальных сетях фотографий с мероприятия по празднованию Нового года с его участием. После чего выхватил из рук несовершеннолетнего его телефон и заявил, что вернет его только за денежную выплату. Скрывшись с похищенным телефоном, злоумышленник вставил в него свою сим-карту и стал им пользоваться. Однако уже на следующий день вместе со своим отцом был вызван в отдел полиции №2, где стражи порядка изъяли похищенное, сообщила пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Полицейские установили также, что ранее несовершеннолетний злоумышленник на глазах сотрудников продуктового супермаркета похитил бутылку вина стоимостью около 200 рублей, с которой скрылся.В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Решения суда обвиняемый дожидается под подпиской о невыезде.