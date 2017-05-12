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12 мая 2017, 13:14



Норильчане поделятся наработанным опытом на Всероссийском библиотечном конгрессе.

В течение трех дней в Красноярске для участников и гостей форума состоится большая деловая и насыщенная культурная программы. Так, в первый день форума пройдут выборы президента РБА и членов правления РБА. На следующий день состоится открытие XVIII выставки издательской продукции, новых информационных технологий, товаров и услуг. Также в течение дня на базе краевых библиотек, Сибирского федерального университета, краевой филармонии пройдут заседания секций и круглых столов по различным направлениям деятельности. Норильск на конгрессе представят два специалиста, которые поделятся своим ценным опытом библиотечной работы. На секции публичных библиотек расскажут, как от позитивного имиджа прийти к полноценному социальному партнерству. А на молодежной секции представлять наш город будет Эльвира Нагаева. Она подготовила доклад о повышении квалификации опытных специалистов силами молодых, своеобразном «наставничестве наоборот». Завершится конгресс расширенным пленарным заседанием и торжественной церемонией передачи символа библиотечной столице России 2018 года, рассказали в пресс-службе краевой библиотеки. В рамках конгресса для профессионального сообщества пройдут занятия в школе комплектатора, школа библиотечного блогера. В дни форума в городе состоится множество спектаклей от ведущих театров города и края, экспозиций, выставок и концертов от лучших коллективов.

Просмотров:182 Всероссийский библиотечный конгресс – XXII ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации пройдет в Красноярске с 15 по 18 мая. Ежегодно с 2001 года по решению Российской библиотечной ассоциации (РБА) один из российских городов на конкурсной основе получает почетное звание «Библиотечная столица России» и становится местом проведения самого крупного и представительного форума библиотечной общественности России. По итогам всероссийского конкурса город Красноярск объявлен библиотечной столицей России 2017 года и удостоен права проведения конгресса.В течение трех дней в Красноярске для участников и гостей форума состоится большая деловая и насыщенная культурная программы. Так, в первый день форума пройдут выборы президента РБА и членов правления РБА. На следующий день состоится открытие XVIII выставки издательской продукции, новых информационных технологий, товаров и услуг. Также в течение дня на базе краевых библиотек, Сибирского федерального университета, краевой филармонии пройдут заседания секций и круглых столов по различным направлениям деятельности.Норильск на конгрессе представят два специалиста, которые поделятся своим ценным опытом библиотечной работы. На секции публичных библиотек расскажут, как от позитивного имиджа прийти к полноценному социальному партнерству. А на молодежной секции представлять наш город будет Эльвира Нагаева. Она подготовила доклад о повышении квалификации опытных специалистов силами молодых, своеобразном «наставничестве наоборот».Завершится конгресс расширенным пленарным заседанием и торжественной церемонией передачи символа библиотечной столице России 2018 года, рассказали в пресс-службе краевой библиотеки.В рамках конгресса для профессионального сообщества пройдут занятия в школе комплектатора, школа библиотечного блогера. В дни форума в городе состоится множество спектаклей от ведущих театров города и края, экспозиций, выставок и концертов от лучших коллективов.