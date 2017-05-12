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12 мая 2017, 13:21



В крае продают фальсифицированные сливочное масло, сметану и молоко.

Пробы молока и молочной продукции проверили на содержание антибиотиков и радиоактивных веществ. Все исследованные образцы соответствовали требованиям гигиенических нормативов. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, эксперты исследовали 352 пробы молока и молочной продукции по микробиологическим показателям и 164 пробы по физико-химическим показателям. Наиболее часто встречающимися фальсифицированными продуктами стали масло сливочное, сметана и молоко питьевое. По итогам проверки из оборота изъято 38 партий молочной продукции объемом 222,66 кг, в отношении виновных лиц наложены штрафы на общую сумму 631 000 рублей. При проведении плановой проверки в отношении организаций торговли ООО «ФРЭШРИТЕЙЛ», расположенных на территории г. Красноярска, в результате лабораторных испытаний установлены факты оборота фальсифицированной молочной продукции (масло сливочное, сметана, молоко питьевое) производства ООО Красмол» (г. Красноярск), ООО «СбытПродСервис» (Челябинская область), сообщает информационное агентство.

Просмотров:229 В первые три месяца текущего года сотрудники краевого управления Роспотребнадзора провели проверку 112 субъектов, осуществляющих оборот молока и молочной продукции, сообщает НИА-Красноярск.Пробы молока и молочной продукции проверили на содержание антибиотиков и радиоактивных веществ. Все исследованные образцы соответствовали требованиям гигиенических нормативов.Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, эксперты исследовали 352 пробы молока и молочной продукции по микробиологическим показателям и 164 пробы по физико-химическим показателям. Наиболее часто встречающимися фальсифицированными продуктами стали масло сливочное, сметана и молоко питьевое.По итогам проверки из оборота изъято 38 партий молочной продукции объемом 222,66 кг, в отношении виновных лиц наложены штрафы на общую сумму 631 000 рублей.При проведении плановой проверки в отношении организаций торговли ООО «ФРЭШРИТЕЙЛ», расположенных на территории г. Красноярска, в результате лабораторных испытаний установлены факты оборота фальсифицированной молочной продукции (масло сливочное, сметана, молоко питьевое) производства ООО Красмол» (г. Красноярск), ООО «СбытПродСервис» (Челябинская область), сообщает информационное агентство.