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12 мая 2017, 13:59



Болеем за коллегу! Работа фотокорреспондента «Заполярной правды» будет представлена на фотовыставке «Красота винтокрылых машин – 2017».



Просмотров:181 Фотография «Пассажиры таймырской тундры» Дениса Кожевникова выбрана для фотовыставки «Красота винтокрылых машин – 2017». Она будет напечатана и вывешена в залах первого павильона МВЦ «Крокус Экспо», где будет работать юбилейная, 10-я, Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia - 2017. Это крупнейшая европейская и единственная российская выставка, демонстрирующая достижения вертолетостроения и успехи предприятий вертолетной отрасли.«Красота винтокрылых машин» демонстрирует работы авиационных фотографов со всего мира - как профессионалов, так и любителей, принять участие может каждый. Задачи конкурса – привлечение интереса к вертолетной индустрии, демонстрация лучших работ авиационных фотографов, а также поддержка вертолетного спорта в России. 40 лучших работ конкурса, выбранных жюри, будут продемонстрированы на отдельной экспозиции на выставке HeliRussia - 2017. В числе лучших - и работа Дениса Кожевникова. Конкурс является открытым и проходит в один тур в следующих номинациях: "Вертолет-труженик", "Вертолет-солдат", "Вертолет-спортсмен", "Вертолет и природа". Награждение победителей и лауреатов фотоконкурса будет проходить 27 мая 2017 года в 13.00 на главной сцене выставочного зала первого павильона МВЦ «Крокус Экспо».Победители конкурса получат специальные призы от Ассоциации вертолетной индустрии, спонсоров и партнеров конкурса. За историю конкурса были награждены около ста победителей.