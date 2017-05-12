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12 мая 2017, 14:24



Жительницу Волочанки будут судить за причинение смерти по неосторожности малолетним внукам.



Просмотров:192 Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы поселка Волчанка Таймырского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».В ходе предварительного следствия установлено, что 26 ноября 2016 года обвиняемая, находясь в своей квартире, оставила включенной электрическую плиту и ушла, оставив своих малолетних внуков одних. В результате тепловых проявлений аварийных режимов работы электрической плиты произошло воспламенение оконной занавески, вследствие чего и возник пожар. Дети скончались на месте происшествия от отравления окисью углерода.