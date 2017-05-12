Фото новости:

9 мая - Парад

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
12 мая 2017, 14:33

17 мая станут известны итоги акции «Бумажный бум», проводимой в рамках городского экологического марафона «Скажем «да» в защиту природы».


26 добровольцев подключились к большому проекту станции юных техников «Бумажный бум». Сегодня специалисты СЮТа, где и пройдет церемония награждения победителей, суммируют полученный бумажный урожай. Сколько килограммов, центнеров или тонн собрано, пока не сообщается. Известно лишь, что школа № 1, детские сады «Норильчонок» и «Умка» собрали примерно по двести килограммов макулатуры. Участвовали в акции и некоторые предприятия компании «Норникель», такие как институт «Норильскпроект» и механический завод.
Таким образом, большие и маленькие экологи внесли свой вклад в озеленение любимого города. Собранная макулатура будет отправлена на переработку и использована для изготовления «мульчи», которое станет экологичной основой для газонов нашего города. Учредители данного проекта – управление общего и дошкольного образования и управление благотворительных программ ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель».

Просмотров:244
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 12 мая 2017 
16:12   Жителя Норильска будут судить за кражу спецодежды и рабочего инструмента. 15:58   Юных норильчан приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Полицейский Дядя Степа».
15:55   В Норильске дорожные полицейские усиливают меры по предупреждению ДТП с участием детей. 15:51   На Таймыр в предстоящую летнюю навигацию завезут порядка 28 тысяч тонн каменного угля.
15:48   На Таймыре началась подготовка к строительству нового жилого района в поселке Тухард. 15:44   Представители коренных малочисленных народов Таймыра и власти муниципального района обсудили совместную деятельность.
15:30   В Норильске в кинокомплексе «Родина» открыта выставка «Из семейного альбома». 14:56   До Дудинки ледоходу идти еще больше 10,5 км. Кромка льда находится в 50 км ниже д. Подкаменная Тунгуска.
14:45   Норильские школьники спели в память о тех, кто уже не споет никогда… 14:33   17 мая станут известны итоги акции «Бумажный бум», проводимой в рамках городского экологического марафона «Скажем «да» в защиту природы».
14:24   Жительницу Волочанки будут судить за причинение смерти по неосторожности малолетним внукам. 13:59   Болеем за коллегу! Работа фотокорреспондента «Заполярной правды» будет представлена на фотовыставке «Красота винтокрылых машин – 2017».
13:21   В крае продают фальсифицированные сливочное масло, сметану и молоко. 13:14   Норильчане поделятся наработанным опытом на Всероссийском библиотечном конгрессе.
10:59   17-летний житель Талнаха, совершивший два грабежа, отправится под суд. 10:43   На Таймыре продолжается реализация районного конкурса «Салют, Победа!».
10:35   11,5 млн руб. направит «Норникель» на пять бизнес-проектов социальных предпринимателей для решения социальных проблем регионов.

 11 мая 2017 
17:48   «Заполярная правда» подвела итоги конкура рассказов об участниках войны в рамках проекта «Хранители истории». 17:32   В XIII региональном конкурсе художественного творчества «Помним подвиги ваши» приняли участие дети со всего Таймыра.
17:04   Норильчане примут участие в международном благотворительном танцевальном фестивале Inclusive Dance. 16:53   Помогли всем миром! Восьмилетняя норильчанка Аня Корзунова благополучно прибыла с Украины в Красноярск и продолжает лечение.
16:28   В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за апрель. 15:49   В Норильске будут судить водителя такси, по вине которого серьезно пострадал пассажир.
15:42   В Норильске за кражу у подруги перед судом предстанет жительница Дудинки. 15:36   В Норильске перед судом предстанет таксист за кражу у клиента.
15:29   В Норильске сотрудница фирмы по оказанию диспетчерских услуг обокрала квартиру своего работодателя. 14:38   Почти 600 тысяч кубометров снега вывезено из норильских дворов за четыре месяца. Работа продолжается полным ходом.
14:22   Свой «Бессмертный полк» собрали учащиеся Норильской детской художественной школы. 13:20   Стройотряды Северо-Кавказского горно-металлургического института отправляются в Норильск.
13:02   Таймыр готовится к предстоящему паводку. Кромка льда на Енисее находится в 1078 км выше Дудинки. 12:41   Норильчане активно поддержали Всероссийскую акцию «Рекорд Победы».
12:33   Через неделю на Таймыре начнется Международный турнир по кёрлингу среди женщин. Идет активная подготовка к встрече гостей. 12:28   Презентации новых книг, викторины, беспроигрышная лотерея ждут норильчан накануне Международного дня семьи.
12:03   Подарите надежду! Фонд помощи бездомным животным обращается к норильчанам. 11:56   Подготовка к ледоходу началась. В выходные дни ледокол «Таймыр» проложит противозаторные прорези на Енисее.

 10 мая 2017 
18:19   Самые северные цыплята в мире. Сегодня в лаборатории «Фаблаб-Норильск» подвели итоги конкурса инкубаторов и наградили победителей. 18:09   В Норильске в Публичной библиотеке День Победы отмечали два дня - 8 и 9 мая.
17:45   Норильские оперативники раскрыли кражу шубы из поликлиники. 17:39   Двух жителей Норильска будут судить за совершение разбоя.
17:32   Далеко не уехал. В Талнахе по горячим следам задержали подозреваемого в угоне автомобиля. 17:20   Вором оказался квартирант. Житель Минусинска украл телевизор из арендуемой в Норильске квартиры.
17:13   Самолет, летевший из Норильска в Ярославль, совершил аварийную посадку. 17:05   Новые раздевалки для медеплавильщиц. «Норникель» продолжает реализацию программы «Быт на производстве».
16:37   В России могут ввести налог на малодетность? Президенту направлен проект закона о поддержке многодетных семей. 16:29   Тепло в Норильск идет с переменным успехом.
16:24   190 информационно-просветительских мероприятий прошло на Таймыре в рамках межведомственной акции «Остановим насилие против детей». 16:01   В Норильске сотрудники ДПС задержали автомобилиста с поддельным водительским удостоверением.
15:56   Кайеркан вместе со всей Россией отпраздновал 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 15:55   День Победы в Великой Отечественной войне Норильск отметил с размахом, с душой, со слезами и песнями.
15:47   Семь тысяч человек приняли участие в параде памяти «Бессмертный полк» в Большом Норильске.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх