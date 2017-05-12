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12 мая 2017, 14:33



17 мая станут известны итоги акции «Бумажный бум», проводимой в рамках городского экологического марафона «Скажем «да» в защиту природы».

Таким образом, большие и маленькие экологи внесли свой вклад в озеленение любимого города. Собранная макулатура будет отправлена на переработку и использована для изготовления «мульчи», которое станет экологичной основой для газонов нашего города. Учредители данного проекта – управление общего и дошкольного образования и управление благотворительных программ ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель».

Просмотров:244 26 добровольцев подключились к большому проекту станции юных техников «Бумажный бум». Сегодня специалисты СЮТа, где и пройдет церемония награждения победителей, суммируют полученный бумажный урожай. Сколько килограммов, центнеров или тонн собрано, пока не сообщается. Известно лишь, что школа № 1, детские сады «Норильчонок» и «Умка» собрали примерно по двести килограммов макулатуры. Участвовали в акции и некоторые предприятия компании «Норникель», такие как институт «Норильскпроект» и механический завод.Таким образом, большие и маленькие экологи внесли свой вклад в озеленение любимого города. Собранная макулатура будет отправлена на переработку и использована для изготовления «мульчи», которое станет экологичной основой для газонов нашего города. Учредители данного проекта – управление общего и дошкольного образования и управление благотворительных программ ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель».