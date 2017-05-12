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12 мая 2017, 14:45



Норильские школьники спели в память о тех, кто уже не споет никогда…

На финальном концерте в городском Центре культуры, задуманном как путешествие на поезде памяти, спели не только хоры-победители. Весь зал с радостью и гордостью вспоминал песни военных лет на станции «Песенная» под гармонь Рустама Шайхисламова. А «Майский вальс» исполнила одна из ведущих праздника и автор сценария - журналист ГТРК «Норильск» Оксана Завгородняя. В финале участники и гости фестиваля вместе с ветераном Гавриилом Мязиным по традиции исполнили песню Давида Тухманова «Этот День Победы». Телеверсию замечательного песенного праздника, на котором главными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны, можно будет увидеть в эфире ГТРК «Норильск».

Просмотров:242 Фестиваль-конкурс детских и юношеских хоров «Споем о войне», в четвертый раз организованный ГТРК «Норильск», завершился накануне в ГЦК гала-концертом лучших коллективов. Из 27 поющих команд жюри отметило 12 хоров. По итогам зрительского голосования лучшими среди школьных коллективов признаны посланцы 29-й, 31-й и 28-й школ. Среди тех, кто занимается в песенных студиях, отмечены «Фортуна» и «Настроение» из ДТДМ, на 3-м месте – «Звонница» из СОЦ. Приза зрительских симпатий удостоен хор 33-й школы, трогательно исполнивший песню «Дети войны». Специальной наградой от ГТРК «Норильск» в номинации «Добру открытые сердца» отмечен хор 36-й школы за исполнение песни, посвященной пропавшим без вести воинам.На финальном концерте в городском Центре культуры, задуманном как путешествие на поезде памяти, спели не только хоры-победители. Весь зал с радостью и гордостью вспоминал песни военных лет на станции «Песенная» под гармонь Рустама Шайхисламова. А «Майский вальс» исполнила одна из ведущих праздника и автор сценария - журналист ГТРК «Норильск» Оксана Завгородняя. В финале участники и гости фестиваля вместе с ветераном Гавриилом Мязиным по традиции исполнили песню Давида Тухманова «Этот День Победы».Телеверсию замечательного песенного праздника, на котором главными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны, можно будет увидеть в эфире ГТРК «Норильск».