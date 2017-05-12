Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

12 мая 2017, 14:56



До Дудинки ледоходу идти еще больше 10,5 км. Кромка льда находится в 50 км ниже д. Подкаменная Тунгуска.

В поселке Потапово МО «Город Дудинка» уровень воды поднялся за сутки на 7 см и сейчас составляет 137 см. Кромка льда на реке Енисей находится в 50-55 км ниже д. Подкаменная Тунгуска (10 655 км от г. Дудинки). 13-14 мая ледоколом «Таймыр» на реке Енисей планируется проведение работ по прокладке противозаторных прорезей на участках: 13 мая с 20.00 – протоки Ситковская – Грибановская 14 мая во второй половине дня – район островов Никитинский – Фунтусовский. Во избежание возможной порчи, утраты, созданию препятствий работы ледокола управление по делам ГО и ЧС администрации муниципального района настоятельно рекомендует северянам в кратчайшие сроки убрать со льда имущество, находящееся на указанных участках.

Просмотров:409 По информации управления по делам ГО и ЧС администрации муниципального района, по состоянию на 8 часов утра 12 мая в районе города Дудинки уровень воды на реке Енисей находится на отметке 540 см (+7 см за сутки). В прошлом году в это время уровень воды в районе заполярной столицы был зафиксирован на отметке 567 см.В поселке Потапово МО «Город Дудинка» уровень воды поднялся за сутки на 7 см и сейчас составляет 137 см.Кромка льда на реке Енисей находится в 50-55 км ниже д. Подкаменная Тунгуска (10 655 км от г. Дудинки).13-14 мая ледоколом «Таймыр» на реке Енисей планируется проведение работ по прокладке противозаторных прорезей на участках:13 мая с 20.00 – протоки Ситковская – Грибановская14 мая во второй половине дня – район островов Никитинский – Фунтусовский.Во избежание возможной порчи, утраты, созданию препятствий работы ледокола управление по делам ГО и ЧС администрации муниципального района настоятельно рекомендует северянам в кратчайшие сроки убрать со льда имущество, находящееся на указанных участках.