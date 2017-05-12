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12 мая 2017, 15:30



В Норильске в кинокомплексе «Родина» открыта выставка «Из семейного альбома».



Просмотров:225 Ребята из Норильской детской художественной школы выполнили работы в рамках общешкольного проекта "Наследники Великой Победы". Они собрали домашние реликвии - письма, фотографии - и создали исторические коллажи в технике компьютерной графики, рассказав о своих близких и родных в годы Великой Отечественной войны. На выставке в кинотеатре представлено около 20 проникновенных работ, которые вдохновляют зрителей на создание собственных произведений, посвященной героям своих семей.