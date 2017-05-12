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12 мая 2017, 15:44



Представители коренных малочисленных народов Таймыра и власти муниципального района обсудили совместную деятельность.



Просмотров:238 Глава муниципального района Сергей Ткаченко провел встречу с членами координационного совета местной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Таймыра». На обсуждение был вынесен проект совместных мероприятий на текущий год.Так, было предложено создать временную рабочую группу, куда могли бы войти представители администрации муниципального района и ассоциации. «Сегодня администрация района в рамках вышеуказанного распоряжения губернатора региона формирует программу, которую, как мы надеемся, поддержит край и выделит финансирование на ее реализацию. На первом этапе приоритет в ней будет отдан развитию оленеводства. Мы планируем создать учреждение, которое будет курировать данное направление и должно найти механизм увеличения дохода оленеводов до прожиточного минимума. Оно также будет заниматься организацией факторий в Тухарде, Носке и Хатанге. Для решения задач, обозначенных в разрабатываемой программе, планируется привлекать Институт Крайнего Севера», – пояснил о проводимой работе Сергей Ткаченко.На встрече также было предложено возобновить работу межведомственной комиссии по защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Таймыра, а также создать при главе муниципального района совет представителей коренных малочисленных народов Таймыра.Члены координационного совета ассоциации высказались о необходимости проведения информационно-правовых семинаров с молодежью, рассмотрения вопросов рационального природопользования и организации рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов с приглашением к разговору компаний-недропользователей.В ходе обсуждения получила поддержку идея молодых лидеров ассоциации о проведении в 2018 году на территории района форума молодежи коренных малочисленных народов Таймыра, принять участие в котором смогли бы молодые люди поселков муниципального района.В рамках реализации плана совместных действий обсудили проведение традиционного летнего этнического стойбища «Хэйро» в июне текущего года и Дня коренных народов мира в августе, а в рамках празднования юбилея Дудинки – круглый стол «Коренные народы Таймыра в судьбе столицы».В завершение встречи было решено взять проект плана совместных мероприятий за основу, участникам встречи представить предложения по реализации каждого пункта плана.Подобные встречи решено было проводить ежемесячно, следующая запланирована на середину июня этого года.