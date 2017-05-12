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12 мая 2017, 15:48



На Таймыре началась подготовка к строительству нового жилого района в поселке Тухард.

Напомним, подписание трехстороннего соглашения о строительстве и модернизации объектов социальной инфраструктуры и жилого фонда поселка Тухард состоялось 23 апреля в ходе Красноярского экономического форума - 2017. Участниками соглашения стали ПАО «ГМК «Норильский никель», АО АИКБ «Енисейский объединенный банк», Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район. Для реализации проекта «Норникель» выделит 90 млн руб., который пойдут на строительство 2,5 тыс. кв. метров жилья. Такая же сумма будет потрачена из бюджета муниципального района для создания социальной инфраструктуры: строительства очистных сооружений, начальной школы, Дома культуры, административного здания, магазина и жилья для участкового. Порядка 100 млн рублей выделит банк на объекты коммунальной инфраструктуры: котельной и дизельной и всех необходимых сетей. Реализация проекта рассчитана на три года.

Просмотров:241 Глава муниципального района Сергей Ткаченко провел рабочее совещание по подготовке к строительству нового жилого района в поселке Тухард. На встрече подняли вопрос включения в проект планировки автомобильных проездов к земельному участку под строительство нового жилого района в поселке Тухард, а также обсудили потребность в дошкольных и школьных образовательных учреждениях.Напомним, подписание трехстороннего соглашения о строительстве и модернизации объектов социальной инфраструктуры и жилого фонда поселка Тухард состоялось 23 апреля в ходе Красноярского экономического форума - 2017. Участниками соглашения стали ПАО «ГМК «Норильский никель», АО АИКБ «Енисейский объединенный банк», Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район.Для реализации проекта «Норникель» выделит 90 млн руб., который пойдут на строительство 2,5 тыс. кв. метров жилья. Такая же сумма будет потрачена из бюджета муниципального района для создания социальной инфраструктуры: строительства очистных сооружений, начальной школы, Дома культуры, административного здания, магазина и жилья для участкового. Порядка 100 млн рублей выделит банк на объекты коммунальной инфраструктуры: котельной и дизельной и всех необходимых сетей.Реализация проекта рассчитана на три года.